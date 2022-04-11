Kudüs ve Yuşa kahramanlarının anısı Salt Türk Şehitliği'nde yaşatılıyor
Osmanlı Devleti'nin bugünkü Ürdün topraklarında bulunan idari merkezi Salt kentindeki Türk Şehitliği'nde Birinci Dünya Savaşı'nda İngilizlere karşı vatanlarını savunurken şehit düşen 300 Türk askerinin naaşı bulunuyor.
Ankara
Osmanlı Devleti'nin bugünkü Ürdün topraklarında idari merkezi olan Salt kenti, Filistin-Ürdün yolunda geçit durumunda bulunan Yuşa Vadisi'ni korumak ve Kudüs'e geçit vermemekle görevli askerlerin hatırasına şahitlik ediyor.
Salt kentinde, 24-26 Mart 1918'de Salt Muharebeleri gerçekleşti.
Filistin-Ürdün yolunda geçit durumunda bulunan Yuşa Vadisi'ni korumak ve Kudüs'e geçit vermemek üzere görevlendirilen askerler, şehit olana kadar düşman ordusuyla çatıştı. Buradaki savaş, bölgedeki en kanlı muharebelerden biri olarak kayıtlara geçti.
Vatanları uğruna can veren 4. Ordunun 48. Tümeni ile 143, 145 ve 191. Piyade Alayına mensup 300 Türk askerinin naaşı, 1973'te küçük bir mağaradaki toplu mezarda bulundu.
Askerlerin naaşlarının bulunması ve fotoğraflarla belgelenmesinin ardından Kasım 1989'da bir "Türk Şehitliği" inşa edilmeye başlandı. Şehitlik, aradan geçen sürede bugünkü halini aldı.
24 saat Kur'an-ı Kerim okunuyor
Amman'a 30 kilometre mesafede yer alan Salt kentindeki "Türk Şehitliği"nde ziyaretçileri, yaklaşık bir asır önce bu topraklarda vatanları uğruna can veren askerlerin isimlerinin yazılı olduğu anıt karşılıyor.
Anıtta şimdiye kadar kimlikleri tespit edilen Türkiye ve Amman doğumlu şehitlerin isimleri yer alıyor.
Şehitler makamı olarak adlandırılan mağarada ise şehitlerin aziz hatırası için yapılan temsili kabir bulunuyor ve burada 24 saat Kur'an-ı Kerim okutuluyor.
Şehitler makamının yanında ayrıca açılışı 2009'da yapılan bir müze de yer alıyor.
Burada Osmanlı birliklerinin bölgedeki kahramanlıklarını anlatan fotoğraflar ile dönemin askerlerinin giydiği üniforma ve kullandığı teçhizat sergileniyor.
"Şehit olanların sayısı 300'den çok daha fazla"
Amman Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Salt Türk Şehitliği'ndeki askerlerin naaşlarının 1973'te ortaya çıkartıldığını belirtti.
Eski Türk karargahında bulunan bir mağarada 300'den fazla askerin defnedildiğini aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:
"Aslında bu bölgelerde şehit olanların sayısı 300'den çok daha fazladır. Ancak kazı sırasında burada 300 askerin naaşı tespit edildi. Bu bölgedeki savaşlar sadece 24 Mart 1918'de meydana gelmemiş, mart ayında başlayan savaşlar 6 ay sürmüş. En önemli savaş buradaki Yuşa Vadisi'ndeki savaştır."
Şehitlerin naaşlarının tespitinin ardından bölgenin Türk Şehitliğine dönüştürüldüğünü anlatan Eroğlu, arşiv araştırması sonucu bölgede şehit olanların isimlerinin belirlendiğini ve anıttaki levhada şehitlerin isimlerinin yazıldığını kaydetti.
Bölge insanının şehitliğe sahip çıktığını belirten Eroğlu, "Her sene, Yunus Emre Kültür Merkezi olarak 18 Mart Şehitler Günü'nde buradaki şehitlikte program düzenliyoruz. Bu sene 18 Mart'ta Filistin Cephesi Fotoğraf Sergi düzenledik. Salt Türk Şehitliği ziyaretçilerden ilgi görüyor. Bölge halkı tarafından da sürekli ziyaret ediliyor." diye konuştu.
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