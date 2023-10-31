Dolar
28.29
Euro
30.02
Altın
2,006.41
ETH/USDT
1,797.30
BTC/USDT
34,338.00
BIST 100
7,569.39
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız.
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı

İsrail'in Gazze'nin Tel el-Heva bölgesine düzenlediği saldırıda Ortodoks Kültür Merkezi tamamen yıkıldı.

Abdel Ra'ouf D. A. R. Arnaout, Çağrı Koşak  | 31.10.2023 - Güncelleme : 31.10.2023
Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı Fotoğraf: Ali Jadallah/AA

Kudüs

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail güçlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesine saldırısında Ortodoks Kültür Merkezi binasını bombalamasını kınadı.

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Açıklamada, "Bu olay, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hizmetleri, sosyal altyapıyı ve sivillerin barınma alanları yok etmek konusunda haksız ısrarını göstermektedir." ifadelerine yer verildi.

İsrail saldırılarıyla yıkılan Ortodoks Kültür Merkezinin Gazze'deki sivillere "saldırılar sonrasında sivillere temel insani hizmetler ve barınma" sağladığı belirtilen açıklamada, merkezin "doğrudan ve haksız yere hedef alındığı" kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda toplam 19 cami ve kilisenin bombalandığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugaylarının elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542’si çocuk, 2 bin 187’si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim’de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM Sıfır Atık Danışma Kurulu yarın İstanbul'da toplanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KeyVac Aşı Üretim Merkezi'nde incelemelerde bulundu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "internette satılığa çıkarılan kız" haberlerine ilişkin açıklama
İHH Genel Başkanı Yıldırım, İncirlik Hava Üssü'ne yürüme çağrısı yaptı
Emine Erdoğan: Sıfır Atık Projesi ile edinilen kazanımları güçlendirmek amacıyla Sıfır Atık Vakfı kuruldu

Benzer haberler

İsrailli uzmanlar, “Hamas’ı bitirmek için” İsrail’in ödeyeceği bedelin "ağır" olacağını düşünüyor

İsrailli uzmanlar, “Hamas’ı bitirmek için” İsrail’in ödeyeceği bedelin "ağır" olacağını düşünüyor

AP Başkanı Metsola, Gazze'nin ciddi insani krizle karşı karşıya olduğunu söyledi

Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi, İsrail'in Ortodoks Kültür Merkezine saldırısını kınadı

DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici

DSÖ: Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi etrafındaki saldırılar son derece endişe verici
Avustralya, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti nedeniyle "endişeli"

Avustralya, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti nedeniyle "endişeli"
İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor

İsrail, Gazze'deki saldırılarıyla kendi ekonomisini de vuruyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet