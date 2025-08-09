Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek
Küba ve Bolivya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararına tepki göstererek Maduro'ya desteklerini açıkladı.
Bogota
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirdi.
- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun tutuklanması için ödül miktarını 50 milyon dolara yükseltti
ABD'nin kararının uluslararası hukuku düzenleyen ilkelere aykırı olduğunu vurgulayan Canel, "ABD hükümeti bir kez daha Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı aldığı yasa dışı ve tek taraflı önlemleri meşrulaştırmak için küresel yargıç rolünü üstleniyor." ifadesini kullandı.
Nuevamente el gobierno de #EEUU se presenta como "juez global" para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra #Venezuela y su legítimo Presidente Nicolás Maduro.— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) August 8, 2025
Denunciamos sus anuncios fraudulentos, contrarios a los principios que rigen el Derecho Internacional. pic.twitter.com/aAQKWsLZLS
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X'teki paylaşımında ABD'nin Maduro'ya ilişkin sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.
Arce, "ABD hükümetinin kardeşimiz, Başkan Nicolas Maduro'ya yönelik kabul edilemez saldırısını kınıyoruz. Demokratik şekilde seçilmiş bir devlet başkanının yakalanması için ödül koymak, sömürgeci bir uygulamadır. Venezuela'nın ve halklarımızın egemenliğine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır." mesajını paylaştı.
Condenamos la inaceptable ofensa del gobierno de Estados Unidos contra el hermano presidente Nicolás Maduro. Ofrecer una recompensa por la captura de un presidente democráticamente electo, es una práctica colonialista, una agresión a la soberanía y dignidad de Venezuela y de…— Luis Alberto Arce Catacora (Lucho Arce) (@LuchoXBolivia) August 9, 2025
Ne olmuştu?
ABD hükümeti, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmişti.
ABD'nin Maduro'yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.
