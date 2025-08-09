Dolar
40.66
Euro
47.36
Altın
3,398.08
ETH/USDT
4,082.30
BTC/USDT
116,435.00
BIST 100
10,972.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek

Küba ve Bolivya, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanması için ödül miktarını 50 milyon dolara çıkaran ABD hükümetinin kararına tepki göstererek Maduro'ya desteklerini açıkladı.

Sinan Doğan  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek

Bogota

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'yi eleştirdi.

ABD'nin kararının uluslararası hukuku düzenleyen ilkelere aykırı olduğunu vurgulayan Canel, "ABD hükümeti bir kez daha Venezuela'nın meşru Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı aldığı yasa dışı ve tek taraflı önlemleri meşrulaştırmak için küresel yargıç rolünü üstleniyor." ifadesini kullandı.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce de X'teki paylaşımında ABD'nin Maduro'ya ilişkin sözlerini "kabul edilemez" olarak değerlendirdi.

Arce, "ABD hükümetinin kardeşimiz, Başkan Nicolas Maduro'ya yönelik kabul edilemez saldırısını kınıyoruz. Demokratik şekilde seçilmiş bir devlet başkanının yakalanması için ödül koymak, sömürgeci bir uygulamadır. Venezuela'nın ve halklarımızın egemenliğine ve onuruna yapılmış bir saldırıdır." mesajını paylaştı.

Ne olmuştu?

ABD hükümeti, Maduro'nun yakalanması veya mahkum edilmesine ilişkin bilgi sağlanması karşılığında daha önce 25 milyon dolar olan ödülü 50 milyon dolara yükselttiğini duyurmuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Maduro'nun yakalanması için konulan ödülle ilgili bilgilerin güncellendiği bildirilmişti.

ABD'nin Maduro'yu 2024 seçimlerinin galibi olarak tanımadığı ve kendisini Venezuela Devlet Başkanı olarak kabul etmediği aktarılan açıklamada, devlet memurları ve çalışanlarının bu ödülden muaf olduğu kaydedilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığı: Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa yönelik atılan adımdan memnuniyet duyuyoruz
Hava sıcaklığı 22 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi
Başkentte kısa süreli sağanak etkili oldu
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina, yıkılırken iş makinesinin üzerine devrildi
İzmir Karşıyaka'da çöplerin toplanmaması tepkilere neden oluyor

Benzer haberler

Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek

Küba ve Bolivya'dan Venezuela lideri Maduro'ya destek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet