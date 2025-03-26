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Dünya

Küba lideri Canel'den İsrail ve ABD'ye "Gazze tepkisi"

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in ABD'nin desteğiyle Gazze'de Filistin halkını yok etmeye çalıştığını belirtti.

Sinan Doğan  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Küba lideri Canel'den İsrail ve ABD'ye "Gazze tepkisi"

Bogota

Canel, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda göç edilmeye zorlanan Gazellilerin fotoğrafına yer vererek, İsrail ve ABD'yi kınadı.

Küba lideri Canel, "İsrail, ABD'nin sağladığı tam bir cezasızlıkla Gazze'de Filistin halkını yok etmeye devam ediyor. Uluslararası insancıl hukuku alenen ihlal ederek hastaneleri, mülteci kamplarını ve Birleşmiş Milletler (BM) tesislerini bombalıyor." ifadelerini kullandı.

ABD'yi 19 Mart'taki paylaşımında da eleştiren Canel, "ABD hükümetinin tam desteğiyle İsrail, Gazze'ye yönelik bombalamalarına yeniden başladı. Filistin halkını yok etmeyi her ne pahasına olursa olsun ve giderek artan bir vahşetle hedefliyorlar. Bu soykırım cezasız kalamaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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