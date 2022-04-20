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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin, Ukrayna’ya taslak belge ilettiklerini ve yanıt beklediklerini açıkladı

Kremlin Sözcüsü Peskov, müzakere süreci kapsamında Ukrayna’ya taslak bir belge ilettiklerini ve şimdi Kiev yönetiminin yanıtını beklediklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay   | 20.04.2022
Kremlin, Ukrayna’ya taslak belge ilettiklerini ve yanıt beklediklerini açıkladı

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna tarafının müzakerelerdeki yaklaşımını sürekli değiştirdiğini öne sürdü.

Bu durumun müzakereleri olumsuz yönde etkilediğini savunan Peskov, “Şu anda kesinlikle net ve ayrıntılı ifadeler içeren taslak belgemiz Ukrayna tarafına iletilmiştir. Top onlarda, bir cevap bekliyoruz.” dedi.

Peskov, Ukrayna’nın yanıtına ilişkin bir süre sınırı olup olmadığına yönelik bir soruya da “Ukrayna tarafına bağlı. Ukrayna tarafındaki gelişmeler arzu edilen düzeyde değil. Ukraynalılar müzakere sürecini yoğunlaştırmaya pek de eğilimli değiller.” yanıtını verdi.

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