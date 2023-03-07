Dolar
18.92
Euro
20.17
Altın
1,835.97
ETH/USDT
1,567.70
BTC/USDT
22,385.00
BIST 100
5,403.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçişin sağlanması için gerekli koşulların oluşmadığını belirterek, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor." dedi.

Dmitri Chirciu  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı

Moskova

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki durumu değerlendirdi.

Çin’in Ukrayna meselesi çözümüne ilişkin Rusya'ya sunduğu planla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, Çinli meslektaşlarının görüşlerine önem verdiklerini dile getirdi.

Peskov, Ukrayna'da başlattıkları "özel askeri operasyonun" devam ettiğini vurgulayarak, "Bu durumda barışçıl yola geçiş için gerekli koşullar oluşmadı. Bu nedenle, Rusya, özel askeri operasyonun sürdürülmesi yoluyla hedeflerine ulaşmaya çalışıyor." diye konuştu.

Ukrayna'daki savaşın arakasında ABD'nin bulunduğuna işaret eden Peskov, "Washington, bu savaşın sona ermesini istemiyor. Washington, bu savaşı sürdürmek için elinden geleni yapacak." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mardin'de PKK'lı teröristlerce 36 yıl önce şehit edilen 8 kişi törenle anıldı
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurula doğru
Bakan Soylu: İşimizi bitirmeden, vatandaşımızı hayatının iyi bir noktasına kavuşturmadan buradan çıkmayacağız
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 1500 konteynerlik kent inşa ediliyor
Sosyal medyada depremle ilgili provokasyon yapan 621 hesap yöneticisi hakkında işlem başlatıldı

Benzer haberler

Rusya: Bahmut kentinin kontrol altına alınması süreci devam ediyor

Rusya: Bahmut kentinin kontrol altına alınması süreci devam ediyor

ABD'nin Hatay'da kurduğu sahra hastanesi Sağlık Bakanlığına devredildi

Kremlin: Ukrayna meselesi çözümünde barış yoluna geçiş için gerekli koşullar oluşmadı

Peru'da kuş gribi salgınında binlerce deniz aslanı öldü

Peru'da kuş gribi salgınında binlerce deniz aslanı öldü
Ukrayna ordusu, ABD üretimi silahlarla cephede yoğun eğitimden geçiyor

Ukrayna ordusu, ABD üretimi silahlarla cephede yoğun eğitimden geçiyor
Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak

Kanada, Çin'in seçimlere müdahale iddiasını araştıracak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet