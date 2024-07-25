Dolar
33.09
Euro
35.89
Altın
2,365.74
ETH/USDT
3,180.30
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,917.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Ukrayna ile müzakereye açığız ama açıklığa kavuşturulacak konular var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna ile müzakere sürecine açık olduğunu ancak Kiev tarafından açıklığa kavuşturulması gereken pek çok konunun bulunduğunu söyledi.

Ali Cura  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Kremlin: Ukrayna ile müzakereye açığız ama açıklığa kavuşturulacak konular var

Moskova

Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba’nın Rusya ile müzakerelere hazır olduklarına dair açıklamasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Şu ana kadar bu hususta çok farklı açıklamalar yapıldığını ve net bir durumun olmadığını belirten Peskov, "Rusya, genel olarak müzakere sürecine açık ama önce Ukrayna tarafının buna ne kadar hazır olduğunu, sorumlularından buna ne ölçüde izin aldığını anlamak gerekiyor." dedi.

Moskova'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakereye oturup oturmama meselesinin basit bir konu olmadığına dikkati çeken Peskov, hukuki açıdan Zelenskiy’nin görev süresinin sona ermesi nedeniyle oluşan sorunun gündemde olduğunu ancak pratik açıdan bakıldığında hedeflere müzakere yoluyla ulaşmaya açık olduklarını vurguladı.

Peskov, bu hususta çok farklı seçeneklerin bulunduğuna işaret etti.

Zelenskiy’nin meşruiyeti ile ilgili genel sorunun yanı sıra bir sorunun daha bulunduğuna dikkati çeken Peskov, "Ukrayna’nın Rus tarafıyla her türlü temas ve müzakereye ilişkin kanunen fiili yasak sorunu var. Bu yasaklar hala yürürlükte. Bu nedenle hala açıklığa kavuşturulması ve duymamız gereken çok şey var." diye konuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi
İstanbul'da yediemin otopark ücretlerine yüzde 13 zam yapıldı

Benzer haberler

Kremlin: Ukrayna ile müzakereye açığız ama açıklığa kavuşturulacak konular var

Kremlin: Ukrayna ile müzakereye açığız ama açıklığa kavuşturulacak konular var

Putin ile Esed Moskova’da bir araya geldi

AB büyükelçileri, Ukrayna'nın yeniden inşası için 4,2 milyar avro gönderilmesinde anlaştı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Rus tarafıyla müzakere yürütmeye hazırız
Rus doğal gaz şirketi Novatek’in net karı yüzde 120 arttı

Rus doğal gaz şirketi Novatek’in net karı yüzde 120 arttı
Rusya, Ukrayna’ya yardım eden İngiliz şirket yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koydu

Rusya, Ukrayna’ya yardım eden İngiliz şirket yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koydu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet