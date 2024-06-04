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Dünya

Kremlin: Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak." dedi.

Dmitri Chirciu  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Kremlin: Türkiye'nin BRICS'e olan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara dair açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin BRICS'e yönelik yaklaşımını değerlendiren Peskov, şunları söyledi:

"Türkiye gibi önemli ortaklarımız dahil komşu devletlerin BRICS'e yönelik artan ilgisini memnuniyetle karşılıyoruz. Elbette bu ilgi, Rusya'nın başkanlığında hazırlanan BRICS zirvesinin de gündeminde olacak. Bu Örgüt, katılmak isteyen tüm ülkelerin çıkarlarının tamamını karşılayamayabilir ancak BRICS, ilgi gösteren tüm devletlerle temasları sürdürmekten yana."

Peskov, bunun için çeşitli formatlar üzerinde çalışıldığını aktararak, "Bu, zaman gerektiren bir süreç ancak bu kadar yoğun ilgiyi memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Nijniy Novgorod kentinde 10-11 Haziran'da BRICS ülkeleri dışişleri bakanları toplantısı yapılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelecek hafta Rusya'da düzenlenmesi planlanan BRICS toplantısına katılacağını belirtmişti.

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