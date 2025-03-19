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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın birbirini iyi anladığını belirterek, "Liderlerin güçlü iradesi, her iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisi." dedi.

Dmitri Chirciu  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Kremlin Sözcüsü Peskov: Putin ile Trump birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere Putin ile Trump arasında dün yapılan telefon görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin yaklaşık 2 saat sürdüğüne dikkati çeken Peskov, "Putin ile Trump, birbirini iyi anlıyor ve birbirine güveniyor, ikili ilişkilerin iyileştirilmesi yolunda kademeli şekilde yürümekten yana. Putin, Trump ile her zaman görüşmeye açık. Trump'ın da buna karşılık verdiğini görüyoruz." diye konuştu.

Peskov, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde ikili ilişkilerin bozulduğuna işaret ederek, "Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi zaman ve çaba gerektirecek. Liderlerin güçlü iradesi, her iki ülkenin de ilişkileri iyileştirme yolunda ilerleyeceğinin garantisi." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın, görüşmede ABD tarafına Ukrayna ile ateşkes çerçevesindeki şartlarını ilettiğine dikkati çeken Peskov, bu konuların hassas olduğunu söyledi. Peskov, "Bunların üzerinde derin çalışmalar yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Putin ile Trump'ın dünkü görüşmede, Ukrayna'ya askeri desteğin durdurulması konusunu da istişare ettiklerini dile getirerek, "Bu konu çok önemli ve iki ülkenin gündeminde olacak." dedi.

"Kiev, enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan kaçınma teklifine uymuyor"

Görüşmede, Trump'ın tarafların 30 gün boyunca enerji altyapı tesislerine yönelik saldırılardan karşılıklı kaçınmaları teklifinin olumlu karşılandığına ve Putin'in bu konuda Rus ordusuna gerekli talimat verdiğini aktaran Peskov, Ukrayna ordusunun görüşme öncesi ve sonrası Rus enerji altyapı tesislerine İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu söyledi.

Peskov, şunları kaydetti:

"Talimatlar ordumuz tarafından derhal yerine getirildi. Başka bir talimat verilmedi. Maalesef Kiev yönetimi buna uymuyor. Rus enerji altyapı tesislerine saldırı girişimleri oldu. Kiev yönetimi, bu saldırıları iptal etmek için bir şey yapmadı. Dolayısıyla, bu tür eylemler ortak girişimlere aykırıdır. Kiev yönetiminin, Rusya ve ABD başkanlarının barışçıl çözüme yönelik adımlar atma niyetine kulak verip vermeyeceğini yakından takip ediyoruz."

Peskov, Putin ile Trump'ın, Ukrayna'da seçim aracılığıyla yönetimin değişmesi, AB'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin müzakerelere katılması, Ukrayna topraklarına barış güçlerinin konuşlandırılması, Ukrayna'da ilhak edilen bölgelerin tanınması, Kuzey Akım doğal gaz boru hattının yeniden devreye sokulması, Rusya ve ABD arasında doğrudan uçuşların yeniden başlatılması gibi konuları ele almadığını bildirdi.

ABD ile Rusya heyetleri arasında yeniden görüşmelerin yapılacağını belirten Peskov, bu tür temasların tarihinin en kısa zamanda belirleneceğini kaydetti.

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