Dolar
39.07
Euro
44.20
Altın
3,307.70
ETH/USDT
2,669.80
BTC/USDT
108,789.00
BIST 100
9,168.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ABD ve Meksika ile oynanacak özel maçlara ilişkin TFF’nin Riva’daki tesislerinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya-Ukrayna arasında yapılması beklenen yeni tur müzakerelerin yeri için İstanbul’u değerlendirdiklerini söyledi.

Emre Gürkan Abay  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz

Ankara

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya’nın, Ukrayna ile yeni tur müzakerelerin yeri için nereyi tercih ettiğine yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, “En azından ilk tur müzakerelerin yapıldığı yerde. Gerisi ortak uzlaşıya bağlı.” dedi.

Peskov, müzakereler için İstanbul’un değerlendirilip değerlendirilmediğine yönelik de bir soruyu cevaplayarak, “Elbette.” ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, “Bu, savaşı daha fazla kışkırtmaktan, Ukraynalıları daha fazla savaşmaya zorlama girişimlerinden, barış sürecinin yörüngesine girme girişimlerini engellemekten başka bir şey değil.” diye konuştu.

Rusya ile Ukrayna arasındaki yaklaşık üç yılın ardından yapılan ilk müzakereler, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 16 Mayıs’ta gerçekleşmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, basın mensuplarına yönelik saldırıyı kınadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Müstakillik Günü'nü tebrik etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karabağ Zaferi Azerbaycan'ı çok daha güçlü ve müreffeh kılıyor
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü'nü tebrik etti

Benzer haberler

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz

Rusya: NATO, Avrupa'da askeri varlığını artırmak için Ukrayna krizini kullanıyor

Rus Maliye Bakanı: İlave yaptırımlar getirilse bile bütçede bu yıl için öngörülen her şey yerine getirilecek

Papa 14. Leo "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı

Papa 14. Leo "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı
Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı

Rusya Devlet Başkanı Putin: Yeni küresel güvenlik mimarisi eşit ve bölünmez olmalı
Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız

Rusya: Ukrayna ile yeni tur müzakerelerini en kısa zamanda duyuracağız
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet