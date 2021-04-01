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Dünya

Kremlin: Rusya, sınırlarında NATO’nun faaliyetlerine karşılık önlem alıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın, sınırları boyunca NATO'nun askeri faaliyetlerini artırması nedeniyle güvenliğini sağlamak amacıyla önlem aldığını belirtti.

Ali Cura   | 01.04.2021
Kremlin: Rusya, sınırlarında NATO’nun faaliyetlerine karşılık önlem alıyor

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki hareketliliği artırması ve Kırım'a askeri sevkiyat ile ilgili gazetecilerin sorusunu cevapladı.

Söz konusu askeri hareketliliği doğrulayan Peskov, "Rusya kendi toprakları içerisinde silahlı kuvvetlerini kendi takdirine bağlı olarak hareket ettiriyor. Bu hiç kimseyi rahatsız etmemeli ve bu hiç kimse için tehdit içermiyor." ifadelerini kullandı.

NATO'nun, Rusya sınırlarında askeri faaliyetlerini artırdığına dikkati çeken Peskov, "Rusya kendi sınırlarının güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Rusya sınırları boyunca NATO’nun, diğer birliklerin ve bazı ülkelerin silahlı kuvvetlerinin faaliyetlerini artırdığını biliyorsunuz. Bütün bunlar bizi tetikte olmaya mecbur ediyor." diye konuştu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna'nın doğusundaki varlığına yönelik iddialarla ilgili de konuşan Peskov, "Rus birlikleri Ukrayna topraklarındaki silahlı çatışmalara hiçbir zaman katılmadı ve katılmıyor. Bu, Ukrayna’nın iç çatışmasıdır." dedi.

Ayrıca Peskov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin provokasyonlar yaptığını öne sürerek, Rusya, Avrupa ülkeleri ve dünyadaki diğer ülkelerin Ukrayna’da iç savaş olmasını istemediğini vurguladı.


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