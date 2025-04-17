Kremlin: Putin ve Trump görüşmesi için henüz yer ve zaman netleşmedi
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump arasında ikili görüşmenin henüz yeri ve zamanlamasının netleşmediğini bildirdi.
Moskova
Uşakov, Rossiya devlet televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump arasında olası görüşme hususunun herkesin dilinde olduğunu söyleyen Uşakov, "Henüz belirli tarihler üzerinde anlaşmaya varılmadığını söyleyebilirim. Hatta yer üzerinde bile anlaşmaya varılmadı. Ancak birçok kişi, özellikle de Amerikalı meslektaşlarımız Riyad'dan bahsediyor." ifadelerini kullandı.
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Uşakov, Putin ve Trump arasında telefon görüşmesi hususunda da çalışmaların sürdüğünü ancak henüz bir mutabakatın söz konusu olmadığına dikkati çekti.
Putin'in, ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile daha önce St. Petersburg'da yaptığı görüşmenin iyi geçtiğini bildiren Uşakov, siyasi ve ekonomik konuların yanında en çok Ukrayna meselesinin ele alındığını aktardı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya, planladığı askeri tatbikat nedeniyle protesto notası gönderdi
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Japonya'ya, Hokkaido Adası'nda düzenlemeyi planladığı askeri tatbikatlara ilişkin protesto notası gönderildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Japonya Büyükelçiliğine, Japonya'nın haziranda Hokkaido Adası'nda gerçekleştirmeyi planladığı askeri tatbikatlara ilişkin sert bir protesto notası iletildiği belirtildi.
Tatbikatların Rusya sınırlarına yakın bölgede yapılacağı belirtilen açıklamada, bu tatbikatlarda Type-88 model füzelerle donatılmış SSM-1 kıyı savunma sistemleri kullanılacağına işaret edildi.
Açıklamada, "Rus tarafı, bu tür kışkırtıcı askeri faaliyetleri Rusya'nın ulusal güvenliğine yönelik potansiyel bir tehdit olarak değerlendiriyor ve kesinlikle kabul edilemez buluyor. Tokyo'nun bu eylemi, Kuzeydoğu Asya'da ve Asya-Pasifik bölgesinin tamamında tansiyonun artmasına yol açıyor." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Moskova'nın ülkenin Uzak Doğu sınırlarında güvenliğin sağlanması amacıyla gerekli tüm karşı önlemleri alma hakkını saklı tuttuğu da kaydedildi.
Witkoff aracılığıyla Moskova'dan "gereken sinyallerin" iletildiğini kaydeden Uşakov, "Sanırım bu sinyaller Washington'da müzakere edildi." diye konuştu.
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