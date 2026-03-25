Ağrı'da askeri araç kazasında şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Selman Akarsel için Konya Askeri Şehitliği'nde cenaze töreni düzenleniyor.
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: ABD-Ukrayna görüşmeleri hakkında bilgilendirildik

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD ile Ukrayna arasında Florida’da gerçekleştirilen temasların sonuçları hakkında Moskova’nın bilgilendirildiğini açıkladı.

Ali Cura  | 25.03.2026 - Güncelleme : 25.03.2026
Moskova

Uşakov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, söz konusu görüşmelerin geçen hafta ABD’de Florida’da Ukrayna heyeti ile yapıldığını hatırlatarak, "Bizi görüşmelerin sonuçları hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendirdiler. Şu anda bulunduğumuz noktayı biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşakov, müzakerelerin içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
