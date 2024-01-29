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Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Sultangazi'de kadınlarla buluşma programında konuşuyor.
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Dünya

Kremlin: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapıldığını söyledi.

Dmitri Chirciu  | 29.01.2024 - Güncelleme : 29.01.2024
Kremlin: Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin şubatta gerçekleşmesi için hazırlık yapılıyor

Moskova

Uşakov, Rusya'nın St. Petersburg kentinde güncel konulara dair gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Putin'in Türkiye'ye ziyaretinin şubatta gerçekleşip gerçekleşmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Uşakov, "Evet, ziyaret hazırlanıyor." dedi.

Uşakov, Ukrayna meselesinin Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşmesinde ana konulardan biri olacağı bilgisini paylaştı.

Batı basınında Rusya'nın Ukrayna ile barış müzakerelerine hazır olduğu yönünde çıkan haberleri değerlendiren Uşakov, "Bu doğru değil. Farklı ülkelerden gelen taleplere, bu konuda hazır olduğumuza dair yanıt veriyoruz. Başından beri buna hazırdık. Bu müzakereleri durduran biz değiliz. Biz buna hazırız ama bizimle konuşacak kimse yok çünkü Ukrayna tarafı, Ruslarla müzakere etmeyi kendisi için yasakladı." ifadelerini kullandı.

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