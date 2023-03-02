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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: Putin, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından Stavropol ziyaretini iptal etti

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından oluşan durum nedeniyle Stavropol bölgesine ziyaretini iptal ettiğini, konuyla ilgili Rus güvenlik güçlerinden düzenli bilgi aldığını söyledi.

Dmitri Chirciu   | 02.03.2023
Kremlin: Putin, Bryansk bölgesindeki silahlı saldırının ardından Stavropol ziyaretini iptal etti

Moskova
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Bryansk bölgesinde Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen sabotaj grubunun düzenlediği silahlı saldırılarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bunun bir "terör" saldırısı olduğuna dikkati çeken Peskov, "Şimdi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi yönünde önlemler alınıyor. Uluslararası toplumun, her zaman yaptığımız gibi bu tür terör saldırılarına dikkatini çekmeye devam edeceğiz." dedi.

Peskov, "Putin, Kremlin'de düzenli olarak güvenlik güçlerinden olayla ilgili bilgi alıyor. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov, Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Federal Ulusal Muhafız Servisi (Rosgvardiya) Müdürü Viktor Zolotov, Putin'e rapor veriyor. Ukraynalı militanların saldırısının ardından Bryansk bölgesinde gelişen olaylar söz konusu." diye konuştu.

Putin'in Bryansk bölgesindeki silahlı saldırılar nedeniyle Kuzey Kafkasya'daki Stavropol bölgesine planladığı ziyareti iptal ettiği bilgisini paylaşan Peskov, "Putin, öğretmen yılı açılışını yapacak ve eğitim programının katılımcılarıyla buluşacak ancak bariz nedenlerden dolayı bunu video konferans yoluyla yapacak." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü "özel askeri operasyonun" Bryansk bölgesindeki saldırılar nedeniyle statüsünün değişip değişmeyeceği yönündeki soruyu cevapsız bıraktı.

Öte yandan, sosyal medyada Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarıyla ilgili görüntüler yer aldı.

Olay

Rusya'da Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, bölgedeki bir köyde Ukrayna'ya ait sabotaj grubunun silahlı saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin bu grubun ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri aldığını bildirmişti.

Rus basınındaki haberlerde de sabotaj grubunun Lyubeçane köyündeki markette yaklaşık 6 kişiyi rehin aldığı, Rosgvardiya'ya bağlı askerler ile sabotaj grubu arasında çatışmaların yaşandığı belirtilmişti.

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