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Dünya

Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgilerin yalan olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu  | 11.04.2023 - Güncelleme : 11.04.2023
Kremlin: Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki bilgiler yalan

Moskova

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

The Washington Post'un, Mısır'ın Rusya'ya füze göndermeyi planladığı yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Bu, tekrarlanan yalan haberlere benziyor. Bu tür haberleri böyle değerlendirmek gerekiyor." dedi.

Peskov, Rusya ile Japonya arasında İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tartışma konusu olan Kuril Adaları ile ilgili soruyu yanıtlayarak "Kuril Adaları, Rusya Federasyonu'nun ayrılmaz bir parçasıdır." ifadesini kullandı.

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