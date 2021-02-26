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Dünya

Kremlin: Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemli

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ermenistan’da yaşanan gelişmelerin ardından, Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görmediklerini belirterek “Gelişmelere rağmen, anlaşmaların uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 26.02.2021
Kremlin: Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemli

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin Başbakan Nikol Paşinyan'a istifa çağrısıyla birlikte yaşanan gelişmelere dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ermenistan’daki olaylar nedeniyle, Dağlık Karabağ’a ilişkin varılan anlaşmaların uygulanmasına yönelik herhangi bir tehdit görüp görmediklerine dair bir soruyu yanıtlayan Peskov, “Hayır, şu anda hepsi uygulanıyor. Ermenistan'daki gelişmelere rağmen Dağlık Karabağ anlaşmalarının uygulanmasına devam edilmesi önemlidir.” dedi.

Paşinyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dünkü telefon görüşmesini değerlendiren Peskov, “Görüşmeye dair bizim tarafımızdan yayınlanan metni dikkatlice izlediyseniz, Putin’in Ermenistan’daki sorunların yasalar çerçevesinde çözülmesi lehine konuştuğunu görme fırsatınız olmuştur. Bu ifade çok önemlidir.” diye konuştu.

Ermenistan Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey askerler, dün Paşinyan'ın istifasını isteyen bir bildiri yayımlamış, Paşinyan ise bu adımı "darbe girişimi" olarak nitelendirerek destekçilerini sokağa çağırmıştı. Muhalefet de Genelkurmay Başkanı'nın çağrısına destek vermek için Erivan sokaklarında protestoya başlamıştı.

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