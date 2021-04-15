Euro
9.72
Dolar
8.12
BIST 100
1,406.31
Altın
1,744.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına 'karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır' tepkisi

Kremlin Sözcüsü Peskov, ABD’nin Rusya’ya yönelik olası yeni yaptırım iddialarına tepki göstererek, “Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” dedi.

Emre Gürkan Abay   | 15.04.2021
Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına 'karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır' tepkisi

Moskova

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, bazı Rus diplomatları sınır dışı edeceği ve Rus kamu borcuna yönelik yaptırımlar uygulayacağına yönelik iddiaları değerlendirdi.

Söz konusu iddialara ilişkin “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” yorumunu yapan Peskov, “Büyük olasılıkla, Amerikan gazetelerinde bazı sızıntılar söz konusu. Fakat biz, Washington’un resmi kararını açıklamasını bekleyeceğiz.” diye konuştu.

Olası yaptırımların, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması planlanan görüşmeye katkı sağlamayacağını savunan Peskov, “Tartışılan olası yaptırımların böyle bir toplantıya hiçbir şekilde katkıda bulunmayacağı gerçeği açık ve nettir. Bu tür yaptırım arzularını kınıyoruz, bunları yasa dışı olarak görüyoruz ve kendi çıkarlarımızı en iyi şekilde koruyabilmek için de karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır.” ifadelerini kullandı.

ABD’nin, Karadeniz'e çıkacağı bildirilen savaş gemilerinin Boğazlardan geçişini iptal etmesini de değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

“Şu anda durum çok gergin. Biliyorsunuz çeşitli tatbikatlar çerçevesinde hem NATO hem de ABD’nin askeri teçhizatları doğrudan sınırlarımıza aktarıldı. İlave askeri teçhizatların aktarımı durumu daha da gerginleştirecektir. ABD’nin gemi göndermeme kararı neticesinde tansiyonun düştüğü şeklinde yorum yapmak için henüz erken.”

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ Avrupa Direktörü Kluge: Avrupa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1 milyonu aştı. Bölgemizde durum ciddi
İran'da son 24 saatte 321 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 422 bini geçti
Kültür ve Turizm Bakanlığının ramazan etkinlikleri Kovid-19 nedeniyle televizyonlardan yayınlanacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Lütfen ülkenin eğitim geleceği için kurallara uyalım

Benzer haberler

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası belirsizlik hakim

ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararı sonrası belirsizlik hakim

Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ile Ukrayna sınırındaki Rus askeri hareketliliğini görüştü

Kremlin’den ABD’nin olası yeni yaptırımlarına 'karşılıklılık ilkesi geçerli olacaktır' tepkisi

ABD'nin siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirmeye hazırlandığı iddia edildi

ABD'nin siber saldırı girişimi nedeniyle Rusya'ya yaptırım getirmeye hazırlandığı iddia edildi
Hamsi ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde 2,9 milyon dolar kazandırdı

Hamsi ihracatı 2021'in ilk çeyreğinde 2,9 milyon dolar kazandırdı
Uzmanlar Avrupa'da LNG ve boru gazı rekabetinin süreceğini öngörüyor

Uzmanlar Avrupa'da LNG ve boru gazı rekabetinin süreceğini öngörüyor