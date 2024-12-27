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Dünya

Kremlin: Azerbaycan uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma bitene kadar değerlendirme yapamayız

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kazakistan’da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağına ilişkin soruşturma tamamlanana kadar değerlendirme yapmanın mümkün olmadığını söyledi.

Ali Cura  | 27.12.2024 - Güncelleme : 27.12.2024
Kremlin: Azerbaycan uçağının düşmesiyle ilgili soruşturma bitene kadar değerlendirme yapamayız Fotoğraf: Meiramgul Kussainova/AA

Moskova

Peskov, bir gazetecinin düşen uçak konusunda Azerbaycan Milletvekili Rasim Musabekov’un Rusya’dan özür talebiyle ilgili sorusunu cevaplandırdı.

Söz konusu açıklamadan haberdar olduğunu belirten Peskov, önceki açıklamalara ekleyecek yeni bir şeyi olmadığını kaydetti.

Peskov, “Bu havacılık olayıyla ilgili soruşturma sürüyor ve soruşturmadan sonuç çıkana kadar kendimizi herhangi bir değerlendirme yapma hakkına sahip görmüyoruz. Bunu yapabilecek havacılık otoritelerimiz var ve bunu da yapmayacağız. Bilgi ancak onlardan gelebilir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düşen AZAL'a ait yolcu uçağının Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı tespitinde bulunulduğu belirtilmişti.

Azerbaycan uçağının Kazakistan'da düşmesi

Bakü-Grozni seferini yapan AZAL'a ait Embraer 190 tipi uçak, 25 Aralık’ta düşmüştü.

AZAL, uçakta 5 kişilik mürettebat ve 62 yolcudan oluşan 67 kişinin bulunduğunu açıklamıştı.

Kazada 38 kişinin hayatını kaybettiği, 29 kişinin kurtulduğu bildirilmişti.

AA'ya konuşan Azerbaycanlı yetkililer, uçağın Rus "Pantsir-S" hava savunma sistemi saldırısına maruz kaldığı iddiasını doğrulamıştı.

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