Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Kremlin: ABD, Rusya ve Ukrayna üçlü toplantısı 4-5 Şubat'ta

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü görüşmelerin ikinci turunun 4-5 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de yapılacağını doğruladı.

Ali Cura  | 02.02.2026 - Güncelleme : 02.02.2026
Moskova

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü güvenlik grubunun ikinci tur görüşmelerinin Abu Dabi'de devam edeceğini belirterek, "Çarşamba-perşembe günleri ikinci tur görüşmeler yapılacak." dedi.

Görüşmelerin ikinci turunun geçen pazar günü için planlandığını hatırlatan Peskov, üç tarafın çalışma programları ile ilgili olarak ek ayarlama gerektiğini ifade etti.

Peskov, Kremlin'in tarafsız bir bölgede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusuna, "Zelenskiy temas kurmayı öneriyor. Putin, Moskova'da bunun mümkün olduğunu söyledi. Bu bizim tutumumuz olmaya devam ediyor." şeklinde cevap verdi.

Moskova'nın görüşmelere açık olmaya devam ettiğini vurgulayan Peskov, çalışma gruplarının içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti. Bunu memnuniyetle karşıladıklarının altını çizen Peskov, "Ukrayna'da bir çözüm için bu çalışmaya devam etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de 4 ve 5 Şubat'ta devam edeceğini duyurmuştu.

Rusya, Ukrayna ve ABD arasındaki üçlü müzakerelerin ilki Abu Dabi'de 23-24 Ocak'ta yapılmıştı.

