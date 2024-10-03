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Dünya

Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

Tayvan kıyılarına yaklaşan Krathon Tayfunu, adanın güney, doğu ve batı kıyılarını etkilemeye başlarken, şiddetli fırtına ve sel nedeniyle şu ana dek 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı.

Emre Aytekin  | 03.10.2024 - Güncelleme : 03.10.2024
Krathon Tayfunu'nun vurduğu Tayvan'da 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Pekin

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, afet çalışmalarını koordine eden Merkezi Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), tayfunda 2 kişinin öldüğünü, 102 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Adanın doğu kıyısındaki Hualien ilinde kır evindeki ağacı budayan 70 yaşlarındaki adam düşerek hayatını kaybederken, Taitung ilinde otoyolda seyrederken yamaçtan kopan kayanın çarptığı kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Hualien ilinin Sioulin ilçesinde de köprüden geçerken taşan nehrin akıntısına kapılan bir kişi kaybolurken Ada'nın batı kıyısındaki Yulin ilinde denize düşen kişiyi arama çalışmalarının, tayfunun sebep olduğu fırtına nedeniyle durdurulduğu belirtildi.

9 bin 597 kişi tahliye edildi

İçişleri Bakanlığı, tayfuna karşı tedbir amacıyla 12 ilde toplam 9 bin 597 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı da Ada'da kurulan 115 barınağa 1896 kişinin sığındığını kaydetti.

Ekonomik İşler Bakanlığı ise tayfun nedeniyle 58 bin 109 hanede elektrik kesintileri olduğu, hanelerin büyük bölümünde kesintilerin giderildiği, halen elektrik verilemeyen 3 bin 940 haneye yarın akşama kadar elektrik verilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

Yaklaşık 200 kilometre çapındaki bir alanda saatteki hızı 180 kilometreye ulaşan rüzgarlar taşıyan Krathon Tayfunu, Tayvan'ın güney açıklarından kuzeye doğru ilerleyerek yarın sabahtan itibaren Ada'nın güneybatı sahillerini şiddetli şekilde etkileyecek.

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