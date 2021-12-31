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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

Mücahit Oktay   | 31.12.2021
Kovid-19'un Omicron varyantının T hücrelerini aşmakta zorlandığı belirlendi

New York

ABD'de yapılan araştırma, bağışıklık sisteminin ikinci basamak savunmasının önemli bir parçası olan T hücrelerinin, Kovid-19'un Omicron varyantını tanıma ve saldırmada etkili olduğu, bu sayede çoğu enfeksiyonun insan vücudunda ilerlemesini önlediğini tespit etti.

Yale Üniversitesi ile ortak çalışmalar yapan medRxiv isimli kuruluşun araştırmasında, Omicron'un kapsamlı mutasyonlarına ve nötralize edici antikorlara karşı azaltılmış duyarlılığına rağmen "aşı veya doğal enfeksiyon tarafından harekete geçirilmiş T hücrelerinin, Kovid-19'a karşı güçlü engel oluşturduğu" belirtildi.

Kovid-19 aşısı olmuş veya hiç aşı yaptırmamış gönüllülerden alınan T hücrelerini Omicron virüsüne maruz bırakarak gözlemleyen bilim adamlarının hazırladıkları ön raporda, "Omicron'a karşı iyi korunmuş T hücresi bağışıklığının, şiddetli Kovid-19'dan korunmaya katkıda bulunması muhtemeldir." ifadesi yer aldı.

Araştırmada ayrıca Kovid-19'a karşı güçlendirici aşıların, bulaşma riski diğerlerine göre çok daha yüksek olan Omicron varyantına karşı enfeksiyon riskini ciddi oranda düşürdüğü belirtildi.

Yeni bulgu, Kovid-19'un Omicron varyantına yakalanan yakınlarıyla aynı evi paylaşan tam aşılıların Delta'ya göre 3 ila 4 kat daha fazla enfeksiyon kapma riski taşıdıklarını ancak takviye doz alanların bu riski oldukça azalttığını ortaya koydu.

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