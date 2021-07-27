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Dünya

Kovid-19 vakalarının artışta olduğu Endonezya'da binlerce yabancı ülkeyi terk etti

Şeyma Uzundere   | 27.07.2021
Kovid-19 vakalarının artışta olduğu Endonezya'da binlerce yabancı ülkeyi terk etti

Ankara

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Güney Asya'da en fazla vakanın görüldüğü ülke olan Endonezya'da, yabancılar ülkeyi terk etmeye başladı.

Bu ay içinde başkent Jakarta'daki Soekarno-Hatta Havalimanı'ndan ayrılan yabancı uyruklu kişilerin sayısı 19 bine dayandı.

Havalimanındaki göçmenlik dairesine başkanlık eden Sam Fernando, son 3 gün içinde ülkeden ayrılan yabancı uyrukluların sayısında önemli ölçüde artış yaşandığını bildirdi.

Söz konusu artışa, Endonezya'da Kovid-19 aşısı olamadıkları için kendi ülkelerine hareket eden kişilerin yol açtığı kaydedildi.

Ülkeyi terk edenler arasında en büyük oranı Japon ve Çin vatandaşları oluşturdu.

Kayıtlara göre, bu ay içinde 2 bin 962 Japon, 2 bin 219 Çin, 1616 Güney Kore ve 1425 ABD vatandaşı Endonezya'dan ayrıldı.

Endonezya en fazla vakanın görüldüğü Güney Asya ülkesi konumunda

Son 2 haftadır virüs kaynaklı ölümlerin binin üzerinde seyrettiği Endonezya'da, bugüne kadar 86 bin 835 kişi hayatını kaybetti.

Endonezya, toplam 3 milyon 239 bin 936 Kovid-19 vakası ile en fazla vakanın görüldüğü Güney Asya ülkesi konumunda bulunuyor.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Tayvan ve Hong Kong, Endonezya'yı seyahat yasağı konulan ülkeler arasına almıştı.

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