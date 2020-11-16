Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi
Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.
Birleşmiş Milletler
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Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.
Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.
COVID-19’a karşı aşı geliştiren Prof Uğur Şahin ve Dr Özlem Türeci ile videokonferans yoluyla görüştüm.Tüm dünyaya umut veren başarıları için içten tebriklerimi ilettim. 3-4 Aralık’ta Başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Covid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler. pic.twitter.com/FpD7HWcqJM— Volkan BOZKIR (@volkan_bozkir) November 16, 2020
Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler." ifadesini kullandı.
BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.