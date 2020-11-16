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Dünya, Koronavirüs

Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti.

Betül Yürük   | 16.11.2020
Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci BM'deki Kovid Zirvesine davet edildi

Birleşmiş Milletler

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'yi 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine davet etti. 

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu. 

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler." ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

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