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Dünya

Malta, Filistin devletini eylülde resmen tanıyacağını açıkladı

Malta Dışişleri Bakanlığı Daimi Sekreteri Christopher Cutajar, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, ülkesinin eylülde Filistin devletini resmen tanıyacağını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Malta, Filistin devletini eylülde resmen tanıyacağını açıkladı Fotoğraf: Piero Cruciatti/AA

Ankara

Cutajar, BM Genel Kurulu kapsamında düzenlenen, "Filistin meselesine barışçıl bir çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi" konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans’ta konuştu.

Malta’nın, barışın sağlanması için iki devletli çözümü desteklediğini vurgulayan Cutajar, Filistin’in devlet olarak tanınmasının bu yönde önemli bir adım olacağını ifade etti.

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Ülkesinin, Filistin halkının "kendi kaderini tayin hakkını" uzun zamandır desteklediğini bildiren Cutajar, "sorumlu aktörler olarak, iki devletli çözüm kavramını teoriden pratiğe geçirmek için çalışmak görevimiz" dedi.

Cutajar, "Dolayısıyla Malta hükümeti, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini resmen tanıma yönünde ilkeli bir karar aldı." ifadesini kullandı.

Akdeniz'de Sicilya bölgesi ve Kuzey Afrika kıyıları arasında ada ülkesi olan Malta, Avrupa Birliği (AB) üyesi ve yaklaşık 550 bin nüfusa sahip.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 60 bin 138 Filistinli hayatını kaybetti, 146 bin 269 kişi yaralandı.

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