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Dünya

Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail'in, işgal ettiği Gazze'deki uygulamalarını kınarken, eylülde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Filistin'i "devlet olarak tanıyacaklarını" belirtti.

Mücahit Oktay  | 31.07.2025 - Güncelleme : 31.07.2025
Kanada Başbakanı Carney, eylülde yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı

New York

Carney, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Eylül 2025'te gerçekleşecek Birleşmiş Milletler'in 80. Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanımayı planlıyoruz. Bunu yapmayı düşünüyoruz çünkü Filistin yönetimi, uzun süredir ihtiyaç duyulan reformlara öncülük etmeyi taahhüt etti." ifadelerini kullandı.

On binlerce Filistinlinin İsrail tarafından öldürüldüğünü ve binlercesinin "kıtlığın eşiğinde" olduğunu söyleyen Carney, "Kanada, İsrail hükümetinin Gazze'deki durumu bu denli kötüleştirmesini kınıyor." dedi.

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İki devletli çözüme uzun yıllardır bağlı olduklarını vurgulayan Carney, bu süreçte bekledikleri barışı bulamadıklarını ve artık bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığını düşündüklerini kaydetti.

İsrail parlamentosu Knesset'te yapılan oylamada Batı Şeria'nın ilhakını talep eden yerleşim planı gibi adımların barış sürecini baltaladığını belirten Kanada Başbakanı Carney, Gazze'de hızla kötüleşen insani duruma ve İsrail hükümetinin gıda ile diğer temel insani yardım malzemelerinin bölgeye erişimini engellemesine de dikkat çekti.

Carney, "İsrail için kalıcı barışa giden her yol, aynı zamanda yaşayabilir ve istikrarlı bir Filistin devletinin varlığını ve İsrail'in devredilemez güvenlik hakkını tanımayı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 2026 yılında genel seçimler düzenlemeyi taahhüt ettiğini hatırlatan Carney, Kanada'nın, Filistinlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ek 30 milyon dolar ve işgal altındaki Batı Şeria'nın istikrara kavuşturulmasına destek için ise ek 10 milyon dolar yardım yapacağını kaydetti.

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