Dolar
18.71
Euro
19.94
Altın
1,803.57
ETH/USDT
1,205.30
BTC/USDT
16,777.00
BIST 100
5,319.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ile Moskova'ya gitti.
logo
Dünya

Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Kosova ile Sırbistan arasındaki tansiyonun yükselmesine ve ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasına sebep olan eski Sırp polis memuru Dejan Pantic'in tutukluluk kararı ev hapsine çevrildi.

Eren Beksaç   | 28.12.2022
Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Kosova

Dejan Pantic'in avukatı Nebojsa Vlajic, basına yaptığı açıklamada, mahkemenin, müvekkili Pantic'in tutukluluğunu ev hapsiyle değiştirdiğini doğruladı.

Vlajic, "Kosova polisi, Pantic'i yaşadığı eve nakletmekle yükümlüdür." dedi.

Kosova Başbakanı Albin Kurti ise Pantic'in tutukluluğunun ev hapsine çevrilmesine tepki gösterdi.

Kurti, Pantic'in terörizmle suçlandığını hatırlatarak, "Terörle suçlanıp ev hapsine alınınca bu talebi yapan savcı ve bu kararı veren hakimin kim olduğunu merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Avrupa Parlamentosu (AP) Kosova Raportörü Viola von Cramon ise Pantic'in ev hapsine gönderilme kararını memnuniyetle karşıladığını belirterek, "Bu karar, kuzeydeki barikatların derhal kaldırılmasına ve gerginliğin tamamen azaltılmasına yol açmalıdır." dedi.

Söz konusu karara göre Pantic, 9 Ocak'a kadar ev hapsinde kalmaya devam edecek ve dava sürecinin nasıl ilerleyeceği daha sonra alınacak kararla belirlenecek.

Pantic'in aralık başında tutuklanmasının ardından Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyindeki Jarinje ve Bërnjak'taki sınır noktalarına giden yolları barikatlar kurarak kapattı.

Pantic, süreç boyunca barikatlar nedeniyle Jarinje sınır geçidi yakınında bir polis karakolunda tutulurken, Kosova kurumlarının, uluslararası kuruluşlardan Pantic'in başkent Priştine'ye transferi konusunda yardım talepleri karşılıksız kalmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da temaslarda bulunuyor
İBB Başkanı İmamoğlu'na verilen hapis cezasının gerekçesi açıklandı
İBB'nin önünde benzin dökerek kendisini yakmak isteyen seyyar satıcı etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT düzenlemesini açıklayacak
İstinaf, Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı hukuka uygun buldu

Benzer haberler

Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Kosova-Sırbistan gerilimine neden olan eski Sırp polisin tutukluluğu ev hapsine çevrildi

Kosova’da bomba ihbarı nedeniyle kapatılan Adem Jashari Havalimanı tekrar açıldı

Kremlin: Kosova konusunda Sırbistan'ı destekliyoruz

Kosova'nın kuzeyinde kurulan yeni barikatların çevresinde durum sakin

Kosova'nın kuzeyinde kurulan yeni barikatların çevresinde durum sakin
Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan "Kosova ile barışı koruma" mesajı: "Uzlaşmacı çözümler aramaya devam edeceğiz"

Sırbistan Cumhurbaşkanı'ndan "Kosova ile barışı koruma" mesajı: "Uzlaşmacı çözümler aramaya devam edeceğiz"
Arnavutluk’ta, Kosova’ya destek eylemi düzenlendi

Arnavutluk’ta, Kosova’ya destek eylemi düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet