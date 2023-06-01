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Dünya

Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Avrupalı liderlerle ülkedeki son gelişmeleri görüştü

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, Avrupalı liderlerle ülkedeki ve bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Eren Beksaç  | 01.06.2023 - Güncelleme : 01.06.2023
Kosova Cumhurbaşkanı Osmani, Avrupalı liderlerle ülkedeki son gelişmeleri görüştü

Kosova

Avrupa Siyasi Topluluğu'nun (AST) ikinci toplantısı için Moldova'da bulunan Osmani, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bir araya geldi.

Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede Kosova ve bölgedeki son siyasi ve güvenlik gelişmelerin ele alındığı ifade edildi.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, ülkenin içinden geçmekte olduğu süreçlerde uluslararası ortaklarla koordinasyonu sürdürme kararlılığını yineledi. Cumhurbaşkanı, Kosova'nın ülkenin kuzeyinde asayiş tesis etme çabalarına, (Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar) Vucic tarafından desteklenen ve Kosova polisi ve NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) askerlerine saldıran, gazeteci ve vatandaşlara saldırmaya devam eden suç çetelerine dönüşen yasa dışı Sırp yapıları tarafından meydan okunduğunu vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Bu tür eylemlerin Kosova'yı ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı amaçladığını belirten Osmani'nin, bölgede barış ve istikrarı tehlikeye atan eğilimlere karşı AB ülkelerinin benzersiz bir karşı duruş sergilemesi gerektiğini dile getirdiği aktarıldı.

Osmani'nin görüşmede, Kosova ile Sırbistan arasında Brüksel ve Ohri'de varılan anlaşmaların bir bütün olarak uygulanması konusundaki ilkeli tutumunu yeniden teyit ettiği belirtildi.

30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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