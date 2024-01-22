Dolar
30.26
Euro
32.97
Altın
2,020.05
ETH/USDT
2,347.60
BTC/USDT
40,313.00
BIST 100
8,010.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek

Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına destek verdi.

Sinan Doğan  | 22.01.2024 - Güncelleme : 22.01.2024
Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek

Bogota

Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Leyva, Uganda'nın başkenti Kampala'da 19-20 Ocak'ta düzenlenen Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 19. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Filistin'de "derhal" ateşkes çağrısında bulundu.

Leyva, "Uluslararası hukuka ve insan haklarına aykırı tüm eylemleri kınıyoruz. Güney Afrika'nın, Soykırım Sözleşmesi'nin İsrail tarafından ihlal edildiğine ilişkin mahkeme önünde sunduğu girişimi takdir ediyoruz. Yüz binlerce insanın hayatına mal olan bu çatışmayı kesin bir çözüme kavuşturacak uluslararası bir barış konferansının yapılmasını koşulsuz destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadeleye de değinen Leyva, "Dünyada devam eden çatışmalar, iklim krizinin üstesinden gelmeyi imkansız hale getiriyor, geri döndürülemez şekilde insan hayatına ciddi zararlar veriyor. Orta Doğu'da artan gerilimlerin çözümü diyalog ve karşılıklı feragatlerden geçer. " değerlendirmesinde bulundu.

Leyva, Küba'ya yönelik uygulanan "tek taraflı ambargoları" kınadıklarını da hatırlatarak, Kolombiya'nın, bu konuda sesini daima yükselteceğini söyledi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro da, Güney Afrika'nın UAD'de İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekleyeceklerini duyurmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Libya arasında sosyal politika ve sosyal hizmet alanlarında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
Kars’ta kar nedeniyle mahsur kalan tur otobüsündeki 30 kişi kurtarıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Merkez Bankası Başkanı Erkan'la görüşeceği iddiası yalanlandı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Bakan Yerlikaya'dan güney sahillerinde bulunan cansız bedenlere ilişkin açıklama

Benzer haberler

Biden ve Sunak, "iki devletli çözüm" konusunda hemfikir

Biden ve Sunak, "iki devletli çözüm" konusunda hemfikir

ABD: Gazze'de insani araları destekliyoruz ancak genel bir ateşkesi desteklemiyoruz

Gazze'deki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 535'e yükseldi

AB'den Orta Doğu'da iki devletli çözüm için müzakerelerin devam edeceği mesajı

AB'den Orta Doğu'da iki devletli çözüm için müzakerelerin devam edeceği mesajı
İsrailli STK'ya göre, Gazze saldırılarında yüzlerce arkeolojik sit alanı yok oldu

İsrailli STK'ya göre, Gazze saldırılarında yüzlerce arkeolojik sit alanı yok oldu
Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek

Kolombiya'dan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı "soykırım" davasına destek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet