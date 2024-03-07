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Dünya

Kolombiya'da meydanlara inen yüzlerce kişi hükümetin politikalarını protesto etti

Kolombiya'nın çeşitli kentlerinde meydanlara inen yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Gustavo Petro hükümetinin çıkartmak istediği reformları protesto etti.

Sinan Doğan  | 07.03.2024 - Güncelleme : 07.03.2024
Kolombiya'da meydanlara inen yüzlerce kişi hükümetin politikalarını protesto etti Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Başkent Bogota başta olmak üzere çeşitli kentlerde yürüyüşe katılan kalabalık gruplar, hükümet politikalarına tepki gösterdi.

Muhalefet partilerinin organize ettiği gösteri 7. caddeden başlayarak, tarihi Bolivar Meydanı'nda son buldu.

Buradaki kalabalığa seslenen grup temsilcileri, Petro hükümetinin sağlık, çalışma ve emeklilik reformu projelerine karşı çıktı.

AA muhabirine konuşan göstericilerden biri Cumhurbaşkanı Petro'nun çıkarmak istediği sağlık ve çalışma reformlarına karşı olduklarını belirterek, "Bu reformların halka bir faydası yok. Bizi başka bir Venezuela'ya dönüştürmek istiyorlar ve ülkede güvensizlik hat safhaya çıktı." dedi.

Eyleme katılan diğer protestocu ise halkın sesi olduklarını ve hükümetin politikalarına karşı çıkmak için buraya geldiklerini söyledi.

Güvenlik güçlerinin yoğun önlem aldığı gösteriler olaysız tamamlandı.

Gösteriye ilişkin basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanı Petro, muhalefetin ülkedeki değişime karşı çıktığını söyledi.

Petro, "Bugün ülkede değişim istemeyenler, eylem yapıyor. Elbette ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen bazı güçler olacaktır. Ancak ülkede değişimi ve dönüşümü talep eden muazzam bir toplum var." ifadesini kullandı.

Ülkedeki bebek ölüm oranlarının "yüksekliğine" dikkati çeken Petro, mevcut sağlık sisteminin "tamamen başarısız" olduğunu savundu.

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