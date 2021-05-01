Euro
9.96
Dolar
8.29
BIST 100
1,397.82
Altın
1,769.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek

Kolombiya'da 3 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişinin ölmesi, 150'den fazla kişinin yaralanmasının ardından hükümet yasa tasarısında değişikliğe gitme kararı aldı.

Sinan Doğan   | 01.05.2021
Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek

Bolivar

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, bir televizyon kanalında katıldığı programda, Kongre'ye sundukları vergi reformu tasarısını geri çekmeyeceklerini ancak çeşitli düzenlemeler içeren yeni bir metin hazırlayacaklarını belirtti.

Bazı ürün ve hizmetlerde KDV artırma teklifini tasarından çıkaracaklarını bildiren Duque, "Maliye Bakanlığı, Kongre, partiler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün sunduğu değerli önerilerle birlikte tasarıda yeni bir metin oluşturma talimatını verdim." ifadesini kullandı.

Duque, Kolombiyalıların temel aile sepetine dokunulmayacağını dile getirerek, "Mallarda ve hizmetlerde KDV artışı olmayacak ve vergiyle ilgili mevcut kurallar değişmeyecek, ayrıca bugün gelir vergisi ödemeyenler de ödemeyecek. Başka bir deyişle, gelir vergisi tabanı genişletilmeyecek." dedi.

Sivil toplum örgütleri ise bir kez daha yeni vergi reformu tasarısının tümüyle geri çekilmesini istediklerini, aksi halde ülke genelinde yeni ulusal grevler başlatacaklarını açıkladı.

Kolombiya'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla devam eden vergi reformu karşıtı gösterilerde 2 kişi ölmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Barışçıl başlayan gösterilerin şiddet olaylarına dönüşmesi sonucu alışveriş merkezleri, bankalar ve süpermarketlerde yağmalama olayları yaşanmış, polis onlarca kişiyi gözaltına almıştı.

Olayların kontrolden çıktığı birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve güvenlik önlemleri artırılmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 400 bini aştı
Fransa'da son 24 saatte 24 bin 299 Kovid-19 vakası görüldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hindistan'da yargı, Kovid-19 eleştirileri nedeniyle internet ve sosyal medyanın kısıtlanamayacağına hükmetti
Fotoğraflarla dünya genelinde Kovid-19 salgını

Benzer haberler

Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek

Kolombiya'da hükümet protestolara yol açan vergi reformu yasa tasarısında değişikliğe gidecek

Kolombiya'da binlerce kişi hükümet karşıtı protestolar düzenledi

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a ağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 2 bin 914 kişi hayatını kaybetti

Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 2 bin 914 kişi hayatını kaybetti
Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 70 bini geçti

Kolombiya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 70 bini geçti
İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı

İHH'dan Kolombiya'da ihtiyaç sahiplerine ramazan kumanyası yardımı