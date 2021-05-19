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Dünya

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin sembol ismi Jesus Santrich Venezuela'da öldürüldü

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) sembol ismi Jesus Santrich’in Venezuela'da öldürüldüğü bildirildi.

Sinan Doğan   | 19.05.2021
Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin sembol ismi Jesus Santrich Venezuela'da öldürüldü

Bolivar

Kolombiya basınında çıkan habere göre, gerçek ismi Seuxis Paucias Hernandez Solarte olan 53 yaşındaki Santrich, 17 Mayıs'ta Kolombiya ordusunun komandoları tarafından düzenlenen bir pusuda hayatını kaybetti.

Öte yandan FARC, yayınladığı bildiride, Santrich'in, Venezuela - Kolombiya sınırındaki El Chalet ile Los Laureles köyü arasında pusuya düşürülerek öldürüldüğünü doğruladı.

Santrich'in bir kamyonla seyahat ettiği sırada uzun namlulu silah ve el bombalarıyla saldırıya uğradığını vurgulayan FARC, eski komutanlarının öldürülmesinin Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin emriyle gerçekleştirildiğini iddia etti.

Santrich'in ailesine baş sağlığı dileğinde bulunan FARC, eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe ve Duque'ye tepki göstererek, son zamanlarda hükümet karşıtı protestolarda bulunan kişilere gösterileri derinleştirme çağrısında bulundu.

Kolombiya ve Venezuela hükümetleri, şu ana kadar eski FARC mensubunun öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, bugün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela'da dün meydana gelen çatışmalarda Santrich'in öldürülmüş olabileceğini belirterek, "Teyit edilen istihbarat bilgileri Santrich ve diğer suçluların öldürüldüğünü gösteriyor, bu olay doğrulanırsa uyuşturucu suçlularının Venezuela'ya sığındıkları ispatlanmış olur." ifadelerini kullanmıştı.

Santrich hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı

Santrich, FARC siyasi parti olduğunda kısa süreliğine kongreye girmiş, ardından tutuklanıp serbest bırakılmıştı. Uyuşturucu kaçakçılığı suçlaması ile yargılandığı bir davada Santrich hakkında mahkemeye gitmediği için 10 Temmuz 2019'da yeniden tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Uyuşturucu ticareti nedeniyle bir yıl cezaevinde kalan ve çıktığında gözaltına alınan, ardından Yüksek Adalet Mahkemesinin kararıyla salıverilen ve yemin ederek Kolombiya Temsilciler Meclisindeki görevine başladıktan sonra izini kaybettiren Santrich, söz konusu mahkemedeki duruşmasına da katılmamıştı.

Bunun üzerine Yüksek Adalet Mahkemesi Santrich hakkında yakalama kararı çıkarmış, ayrıca Interpol’e de kırmızı bülten çıkarılması amacıyla başvurmuştu.

Kolombiya'da Kasım 2016'da hükümet ile barış anlaşması imzalayan FARC'ın eski komutanlarından Santrich, 29 Ağustos 2019'da yeniden silahlı mücadeleye dönülmesi çağrısı yapmıştı.

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