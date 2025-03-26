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Dünya, Ramazan 2025

Köln'ün Türk caddesinde Türkler ve Almanlar sokak iftarında bir araya geldi

Almanya'nın Köln kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı, "Küçük İstanbul" olarak bilinen Keup Caddesi'nde düzenlenen sokak iftarında, Türkler ve Almanlar aynı sofrada buluştu.

Mesut Zeyrek  | 26.03.2025 - Güncelleme : 26.03.2025
Köln'ün Türk caddesinde Türkler ve Almanlar sokak iftarında bir araya geldi Fotoğraf: Mesut Zeyrek/AA

Köln

İftar programı, 8'i Türk 10 kişinin ölümüne neden olan aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün 9 Haziran 2004'te bombalı saldırı düzenlediği Keup Caddesi'nde yapıldı.

Caddenin Türk esnafının katkısıyla düzenlenen, şehrin yerel yöneticilerinin de katıldığı iftarda yaklaşık 1500 kişi bir araya geldi.

Keup Caddesi Esnaf Birliği Başkanı Bünyamin Köksoy, yaptığı konuşmada, toplumun farklı kesimlerinden insanların burada barış ve hoşgörü için bir araya geldiğini ancak birçok insanın hala ırkçılık ve ayrımcılıkla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Irkçılık ve ayrımcılığa karşı durmanın ortak bir sorumluluk olduğunu belirten Köksoy, NSU terör saldırılarında yaşamını yitirenleri andı.

500 metre uzunluğundaki alana kurulan masalarda yemekler yenildi, konuşmalarda birlik, beraberlik mesajları verildi.

Caddede terör saldırısı düzenlenmişti

Terör örgütü NSU, 2000-2007 yıllarında işlediği ırkçı cinayetlerin yanı sıra Keup Caddesi'nde bombalı saldırı düzenleyerek, Türklerin yoğun olarak yaşadığı bu bölgede kitlesel ölümler planlamıştı.

NSU tarafından 9 Haziran 2004 tarihinde düzenlenen çivili bomba saldırısında ölen olmamış ancak 5,5 kilogram ağırlığındaki bombayla etrafa saçılan yaklaşık 700 çivinin isabet etmesi sonucu 6'sı ağır 22 kişi yaralanmıştı.

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