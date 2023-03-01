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Dünya

Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

Amerikan Basketbol Ligi'nin (NBA) unutulmaz basketbol oyuncusu Kobe Bryant'ın Ocak 2020'de hayatını kaybettiği kazada enkaz alanında çekilen fotoğraflar için açılan davada, eşi Vanessa Bryant, 28,85 milyon dolarlık tazminat kazandı.

Mücahit Oktay   | 01.03.2023
Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

New York

Bryant'ın 9 kişinin öldüğü kaza bölgesinde çekilen fotoğrafların izinsiz paylaşılmasına ilişkin açılan davada mahkeme, ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles Belediyesi aleyhine tazminata hükmetti.

California Merkez Bölge Mahkemesi kayıtlarına göre jüri, aileye verdiği zarar gerekçesiyle kazanın grafik fotoğraflarını paylaşan Los Angeles Belediyesinin, Kobe'nin eşi Vanessa Bryant'a 28,85 milyon dolarlık tazminat ödemesi konusunda anlaştı.

Söz konusu tazminatın, Ağustos 2022'de Vanessa Bryant'a verilmesine hükmedilen 16 milyon dolarlık tazminatı da içerdiği belirtildi.

Bryant'ın avukatı Luis Li yazılı açıklamada, "Bugünkü karar, Bayan Bryant'ın bu kaba davranışta bulunanlardan hesap sormak için verdiği cesur mücadelenin başarılı bir şekilde doruğa ulaştığını gösteriyor." ifadesine yer verdi.

Vanessa Byrant, mahkeme kayıtlarındaki ifadesinde, çocuklarının ve kendisinin, kaza fotoğraflarını sosyal medyada görme korkusuyla yaşadıklarını belirterek büyük stres altında olduklarını vurgulamıştı.

26 Ocak 2020'deki helikopter kazasında, 41 yaşındaki Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın yanı sıra 7 kişi daha yaşamını yitirmişti.

Bryant'ın kurduğu Mamba Spor Akademisi'ndeki basketbol maçına gitmek üzere havalanan helikopter, Calabasas kenti semalarında çakılmış, kazayla ilgili inceleme sonucu Ara Zobayan pilotajındaki helikopterin, yoğun sisin etkisiyle kontrolden çıktığı tespit edilmişti.

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Kobe Bryant'ın eşi kaza fotoğrafları için 28,85 milyon dolar tazminat alacak

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