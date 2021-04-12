Euro
9.74
Dolar
8.20
BIST 100
1,379.15
Altın
1,739.02
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Van Gölü fotoğrafının NASA'nın yarışmasında finale kalmasının ardından Van Gölü Aktivistleri Deneği üyeleri, Edremit ilçesinde basın açıklaması gerçekleştiriyor.
logo
Dünya

Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik aynı gün düzenlediği iki saldırının engellendiğini duyurdu.

Çağrı Koşak,Ali Semerci   | 12.04.2021
Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

Riyad

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Cazan'a gönderdiği bir balistik füzenin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Koalisyondan yapılan diğer açıklamada da Husilerin aynı gün içinde Suudi Arabistan'a gönderdiği altıncı bubi tuzaklı insansız hava aracının (İHA) imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada "Husilerin sistemli ve kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığı" ifade edilirken, saldırılar sonucunda yaşanan can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri ise yaptığı yazılı açıklamada, Cazan Havaalanı ile Hamis Muşayt bölgesindeki "Kral Halid Hava Üssü'ne" 2 İHA ile saldırı düzenlediklerini duyurdu.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru Yemen hükümetine destek veriyor.

Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 1803 kişi hayatını kaybetti
Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölümler 23 bin 313'e yükseldi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid 19'dan 30 bin 194 kişinin tedavisi/karantinası tamamlandı, 237 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

Koalisyon güçleri, Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik iki saldırısının engellendiğini açıkladı

BM, Yemen'de yaklaşık 11 bin AIDS hastasının hayatta kalma mücadelesi verdiğini açıkladı

Yemen'in Marib kentindeki çatışmalarda 30 Husi milis öldü

Fransa'da PKK sempatizanları Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı

Fransa'da PKK sempatizanları Türk Kültür Merkezi'ne saldırdı
Hollanda’da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi

Hollanda’da bir camiye 'Müslümanlar diri diri yakılmalıdır' yazılı tehdit mektubu gönderildi
Yemen'in Hadramevt ilindeki Uluslararası Reyyan Havalimanı 6 yıl sonra yeniden uçuşlara açıldı

Yemen'in Hadramevt ilindeki Uluslararası Reyyan Havalimanı 6 yıl sonra yeniden uçuşlara açıldı