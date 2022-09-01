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Dünya

KKTC'ye inen uçak sayısı haziranda geçen yıla göre yüzde 220 arttı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bu yıl haziranda iniş yapan uçak sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220 artarken, aynı dönemde Ercan Havalimanı'nı kullanan toplam yolcu sayısındaki artış yüzde 390'ı aştı.

Muhammet İkbal Arslan   | 01.09.2022
KKTC'ye inen uçak sayısı haziranda geçen yıla göre yüzde 220 arttı

Lefkoşa

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-30 Haziran 2022'de Ercan Havalimanı'na 1057 uçak iniş yaptı.

Aynı tarihler arasında 1051 uçağın kalkış yaptığı Ercan Havalimanı'na yapılan toplam iniş ve kalkış 2 bin 108'i buldu.

Bu rakam Haziran 2021'de 658 olarak gerçekleşirken, Ercan Havalimanı'ndan iniş ve kalkışların toplamı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 220,36 arttı.

Öte yandan, haziranda Ercan Havalimanı'nda gelen yolcu sayısı 132 bin 800, giden yolcu sayısı 145 bin 79 oldu.

Bu süreçte Ercan'ı kullanan yolcu sayısı 277 bin 879'a ulaşırken, geçen yılın aynı ayına göre havalimanını kullanan yolcu sayısında yüzde 391,07 artış yaşanmış oldu.

Haziranda, gelen ve giden toplam kargo ağırlığında da önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,06 artış görüldü.​​​​​​​


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