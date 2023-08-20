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Dünya

KKTC'nin Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalarında hafta sonu sakinliği

KKTC'nin Yiğitler köyünden Birleşmiş Milletler kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde bulunan Pile köyüne uzanan yolda yaptığı onarım ve genişletme çalışmaları, hafta sonu olması nedeniyle sabah düşük yoğunlukta başlayarak öğle saatlerinde son buldu.

Mehmet Kemal Firik  | 20.08.2023 - Güncelleme : 20.08.2023
KKTC'nin Pile-Yiğitler yolundaki çalışmalarında hafta sonu sakinliği

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nde işçiler, sabah saatlerinde başladıkları düşük yoğunluklu temel çalışmalarını öğle saatlerinde sonlandırdı.

Çalışmaları izlemek amacıyla bölgede bulunan BM Barış Gücü personeli, KKTC tarafının öngördüğü Yeşil Hat üzerindeki bölgede beklemeye devam ediyor.

KKTC polisinin güvenliğini sağladığı çalışmalarda BM personel ve araçlarının hiçbir şekilde KKTC topraklarında bulunan çalışma alanına girmesine müsaade edilmiyor.

Yetkililer, pazartesi sabahtan itibaren yol onarım ve genişletme çalışmalarının tam kapasiteyle tüm gün devam edeceğini bildirdi.

KKTC, Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani sebeplerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi'ni hazırlamış, yol yapım çalışmalarını engellemek isteyen BM Barış Gücü ile KKTC güvenlik kuvvetleri arasında cuma günü gerginlik yaşanmış ve projenin KKTC sınırları içindeki bölümüne müdahale etmek isteyen BM Barış Gücü askerleri, KKTC polisince Yeşil Hat'ta geri itilmişti.

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