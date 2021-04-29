KKTC vatandaşları Kıbrıs'ta 'iki devletli çözümün' sürdürülebilir olduğuna inanıyor
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde vatandaşlar, Kıbrıs meselesinde sürdürülebilir ve kalıcı çözüme ulaşmada, "iki devletli çözüm modeli"nin daha faydalı olacağına inanıyor.
Lefkoşa
AA muhabiri, Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye'nin savunduğu, İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden gayriresmi Kıbrıs konferansında da masaya getirdiği "egemen eşitlik temelinde iki devletli çözüm modeli"ne ilişkin KKTC'li vatandaşlara görüşlerini sordu.
Ahmet Cabacaba, "Ben de iki devletli çözümü destekliyorum. Yaşım 62, çocukluğumdan beri kaç tane cumhurbaşkanı geldi gitti, Rumlarla masaya oturduk, bir şeyler olmuyor. Bana göre en güzeli iki ayrı devlet. Her iki taraf da huzurlu ve mutlu olacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar'ı desteklediğini ve Cenevre'ye yeni vizyonla gidildiğini kaydeden Cabacaba, iki ayrı devletin kurulmasının ardından KKTC'yi İngiltere, Azerbaycan ve Türkiye'nin yanında olan ülkelerin de tanımasını beklediğini söyledi.
Cabacaba, KKTC'nin yaşaması gerektiğini, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle gelecekte daha iyi olacaklarını ifade ederek "Türkiye'nin desteği bizim için çok mühim. Burada Türkiye'nin bulunması Türkiye ve bizim geleceğimiz için önemli, Türkiye, olmazsa olmazımız." diye konuştu.
Baki Dilekçi de hem dünyanın hem de Kıbrıs halkının, "iki devletli çözüm" dışında bir şansının olmadığını gördüğünü vurguladı.
Dilekçi, "KKTC'nin bayraklarının dalgalanmasını ve uluslararası müsabakalara katılmasını istiyoruz. KKTC'nin uluslararası arenada tanınmasını bekliyoruz, dünyanın da bunu görmesi gerekir." ifadelerini kullandı.
Azınlık toplumların mutlaka bir gün yok olma tehlikesiyle karşılaşacağını söyleyen Dilekçi, kendilerinden önceki nesillerin Kıbrıs'ta bu tehlikeyi yaşadıklarını belirtti.
"50 küsur yıldır bekliyoruz, zarar gören hep biz olduk"
Hatice Özerlat ise "Ben de Kıbrıs'ta iki devletli çözümü destekliyorum. Rumlarla artık bir anlaşma olacağına inanmıyorum. 50 küsur yıldır bekliyoruz, zarar gören hep biz olduk." dedi.
Özerlat, Rum tarafının 2004'te Annan Planı referandumda "hayır" demesine rağmen tüm yardımları aldığını ve Kıbrıslı Türklerin sıkıntılar çektiğini ifade etti.
KKTC'nin "yaşamasının" kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Özerlat, Rumlarla birlikte yaşama açısında ümit kalmadığını belirtti.
Özerlat, KKTC'nin tanınmasının son derece önemli olduğunu; yurt dışından direkt uçuşların yapılmasının da şart olduğunu söyledi.
Ekrem Tayfur da iki devletli çözümü desteklediklerini belirtti. Ülkenin resmen tanınmasının önemine işaret eden Tayfur, KKTC'nin "kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini" belirtti.
"KKTC'nin tanınmasını ve yaşamasını istiyoruz"
Mehmet Kanan, Türkiye ve KKTC'li liderleri savunduğu iki devletli çözüm modelini desteklediğini ifade etti.
Kanan, "KKTC'nin tanınmasını ve yaşamasını istiyoruz. Böylelikle ülkemiz kendi ayakları üstünde duran bir ülke konumunda olur. Babalarımız yıllarca bunun için mücadele verdi, biz yıllarca ayrı devlet olmak için mücadele verdik. Bunun karşılığını da görmek istiyoruz." dedi.
Kıbrıs'ta federal bir çözümün uzun soluklu olmayacağını, iki toplumun yeniden bölünebileceğini belirten Kanan, iki devletli çözümün en ideali olduğunu söyledi.
Selim Terzi de iki devletli çözümün olması gerektiğini, KKTC'nin tanınmasının da kendileri için çok daha iyi olacağını belirtti.
Terzi, "İki ayrı devlet olduğunda tanınmayla birlikte imkanlarımız daha çok artacağından dolayı bunu tercih ediyoruz. Zaten bu kadar senedir federasyon görüşmeleri yapılıyordu ancak bizim işimize gelmeyen bir modeldi." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.