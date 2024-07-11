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Dünya

KKTC, Gazimağusa Limanı'nı TDT üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunmak istiyor

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, "Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazimağusa Limanı, Türk devletlerinin bir üssü olsun." dedi.

Mehmet Kemal Firik  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
KKTC, Gazimağusa Limanı'nı TDT üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunmak istiyor Fotoğraf: Ali Ruhluel/AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Gazimağusa Limanı'nı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) üyesi devletlerin gemilerinin kullanımına sunmak amacıyla bir yıl önce yaptıkları başvurunun sonucunu beklediklerini kaydederek "Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazimağusa Limanı, Türk devletlerinin bir üssü olsun." dedi.

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Arıklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, TDT'nin gözlemci üyesi KKTC olarak Gazimağusa Limanı'nın TDT'nin "Kardeş Limanlar" programına dahil edilmesi amacıyla bir yıl önce başvuruda bulunduklarını belirterek konunun Azerbaycan'ın Şuşa kentinde yapılan TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'nde tekrar gündeme geldiğini hatırlattı.

TDT'nin "Kardeş Limanlar" programında Türkiye'den de iki olmak üzere toplam sekiz limanın bulunduğunu aktararak programın dokuzuncu limanının Gazimağusa olması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Bakan Arıklı, dünya ticaret hacminden deniz yolları taşımacılığının aldığı payın her geçen yıl daha fazla arttığına işaret ederek Gazimağusa Limanı'nın programa dahil edilmesinin hem TDT'nin diğer üyelerinin hem de KKTC'nin faydasına olacağını dile getirdi.

TDT Sekreteryasına Gazimağusa Limanı'nın "Kardeş Limanlar" programına dahil edilmesi yönünde yaptıkları başvurunun kabul görmesini temenni ettiklerini söyleyen Arıklı, bu konuda her zaman olduğu gibi ana vatan Türkiye'nin desteklerini beklediklerini vurguladı.

Arıklı, TDT üyeleri arasında siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin gelişmesinin hem bölgesel hem de küresel anlamda dünya istikrarına katkı sağlayacağını belirterek şunları kaydetti:

"Biz istiyoruz ki Doğu Akdeniz'in en müstahkem yeri olan Gazimağusa Limanı, Türk devletlerinin bir üssü olsun. Dünya ticaretinde yer almak isteyen Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan Gazimağusa Liman kendi limanlarıymış gibi kullanabilsinler. KKTC olarak biz de hem dünyada artan deniz ticaretinden pay alalım hem de bu durum siyasi olarak ülkemize fayda sağlasın istiyoruz."

Bakan Arıklı, Avrupa Birliği'nin (AB) KKTC limanlarına yönelik resmi bir ambargo kararı bulunmadığını anımsatarak, Gazimağusa Limanı için TDT'ye yaptıkları başvuruya, geçmişte AB Komisyonuna yapılan müracaat sonucu Komisyon tarafından verilen "KKTC limanlarının yasaklı veya ambargolu liman olduğu yönünde bir kararı yoktur." içerikli mektubu da eklediklerini dile getirdi.

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