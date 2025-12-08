Dolar
42.55
Euro
49.66
Altın
4,215.26
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
11,132.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk Dünyası Enerji Bakanları İstanbul'da buluşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Beşinci Toplantısı'na ev sahipliği yapacak.

Başak Erkalan  | 08.12.2025 - Güncelleme : 08.12.2025
Türk Dünyası Enerji Bakanları İstanbul'da buluşacak

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 9-10 Aralık'ta İstanbul’da gerçekleştirilecek toplantı kapsamında, konuk bakanlarla ikili görüşmeler gerçekleştirerek mevcut ve potansiyel işbirliklerini ele alacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı toplantıya TDT Sekretaryası, TDT üyeleri Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve TDT Gözlemci Üyeleri Macaristan, Türkmenistan ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti katılacak.

İki gün sürecek görüşmeler kapsamında 9 Aralık'ta teknik düzeyde Enerji Çalışma Grubu Toplantısı, 10 Aralık'ta Bakan Bayraktar'ın ev sahipliğinde Bakanlar Toplantısı düzenlenecek.

Toplantıda yenilenebilir enerji kaynakları, petrol ve doğal gaz, nükleer enerjinin barışçıl kullanımı, akıllı şebekeler, enerji depolama, hidrojen ve karbon yakalama ile ilgili enerji teknolojileri, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri gibi enerjinin tüm alanlarında görüş alışverişi ve değerlendirmeler yapılacak.

Türk devletleri çatısı altında enerji işbirliğinin geliştirilmesi için atılması gereken adımlar müzakere edilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çekmeköy'de eve düzenlenen narkotik operasyonunda bir polis vurularak ağır yaralandı
İstanbul'da "Küllerinden Yeniden Çiçeklensin Gazze" programı düzenlendi
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 970 şüpheli yakalandı
İzmir'de kontrolden çıkan pikap iş yerinin deposuna girdi
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 72'ye kadar çıktı

Benzer haberler

Türk Dünyası Enerji Bakanları İstanbul'da buluşacak

Türk Dünyası Enerji Bakanları İstanbul'da buluşacak

Bakan Işıkhan: 'Çok taraflı iş gücü anlaşması'nın hayata geçirilmesini stratejik bir adım olarak görüyoruz

Türkiye 2026'da uluslararası üç büyük zirveye ev sahipliği yapacak

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu

Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin STK Platformu kuruldu
Bakü'de, Türk dünyası STK'lerinin Dayanışma Forumu düzenlendi

Bakü'de, Türk dünyası STK'lerinin Dayanışma Forumu düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet