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Dünya

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki

KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu PYD'ye temsilcilik açma izni vermesine tepki göstererek, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı." ifadesini kullandı.

Muhammet İkbal Arslan   | 19.01.2022
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan PYD'ye temsilcilik açma izni veren Rum kesimine tepki Fotoğraf: Muhammed Semih Uğurlu/AA

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs'ta Türklere toplu katliam yaparak Ada'yı kana bulayan, terör destekçisi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) tahrik edici girişimlerinin sürdüğünü belirtti.

GKRY İçişleri Bakanlığının, 12 Ocak'ta yapılan bir başvuruyla terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan PYD'ye Rum kesiminde temsilcilik açtığını Rum basın kaynaklarından da duyurulduğunu aktaran Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Avrupa Birliği (AB) üyesi GKRY'nin bu tahrikkar girişiminin bölgemizde ve Doğu Akdeniz'de barışa hizmet etmeyeceği aşikardır. AB'nin, bir üyesinin terör örgütüne koruyuculuk yapması karşısında ne tavır alacağını da görmek istiyoruz. Türkiye'ye karşı her türlü düşmanca faaliyetin içinde olan terör örgütüne Güney Kıbrıs'ta temsilcilik açtıran ve teröristleri koruması altına alan Kıbrıs Rum yönetimi ateşle oynadığını bilmelidir.

Sözde temsilciliğin başına getirilen PKK'lı terörist Çerkez Korkmaz, Güney Kıbrıs'ın terör örgütüne desteğinden övgü ile bahsederek, Rum yönetimin terör örgütü PKK’ya geçmişte de nasıl destek verdiğini yeniden gözler önünde sermiştir."

Sözde derneğin adına "Rum-PKK Dayanışma Derneği" denmesinin gerçeğin ifadesi olacağına işaret eden Ertuğruloğlu, Rum kesimi ve PKK'nın eli kanlı iki taraf, masum insanların katili, kadın-çocuk, yaşlı-genç demeden Türk katili olduklarını kaydetti.

"Kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir"

Ertuğruloğlu, "Eli kanlı katillerin dayanışma içinde olması bizi şaşırtmadı. Zaten dayanışma içinde oldukları biliniyordu, şimdi resmen dernek kurarak bunu deşifre etmiş oldular. Şunu bilmeleri gerekir ki; kurdukları düzende başlarına geleceklerin bilicinde olmaları gerekir." ifadesini kullandı.

Türk milletinin kimsenin düşmanı olmadığını ancak kendisine düşmanlık edenlere de ders vermesini çok iyi bildiğini belirten Ertuğruloğlu, bu atılan adımın, Rum-PKK terör dayanışması olduğuna, bunun sahiplerine, akıl hocalarına ve destekçilerine de baş ağrısı olacağına dikkati çekti.

KKTC Dışişleri Bakanı​​​​​​​ Ertuğruloğlu, "Bu coğrafyada Türkiyemizin bölgesel güç olmanın da ötesinde global bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerlediği bir dönemde, bu şer odaklarının böyle acizliklerini ortaya koyan adımlar atması hiç de şaşırtıcı değil. Bunlardan ancak bu beklenir. Başlarına gelecekleri kendileri düşünsün." ifadesini kullandı.​​​

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