Dolar
38.01
Euro
41.15
Altın
3,050.42
ETH/USDT
2,004.80
BTC/USDT
86,659.00
BIST 100
9,622.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den, Yunan askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganına tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir askeri geçit töreni esnasında "Kıbrıs Yunandır" sloganı atılmasına tepki göstererek, "Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı, Yunan olmasına da izin vermeyeceğiz." dedi.

Can Efesoy  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den, Yunan askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganına tepki

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs TV'de katıldığı programda gündemi değerlendirdi.

Rum tarafının, Türk askerinin Ada'da olmadığı ve Türkiye'nin garantörlüğünün bulunmadığı bir anlaşma hayalinden vazgeçmesi gerektiğini belirten Öztürkler, "Türkiye'nin garantörlüğü ve Türk askeri bizim kırmızı çizgimizdir." diye konuştu.

Ziya Öztürkler, Atina'daki askeri geçit töreninde "Kıbrıs Yunandır" sloganları atılmasına tepki göstererek, "Kıbrıs hiçbir zaman Yunan olmadı, Yunan olmasına da izin vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Öztürkler, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'nın Yunanistan'a bağlanması (Enosis) hayalini canlı tutmasını da eleştirdi.

GKRY'nin "dış güçleri" Ada'ya getirdiğini ve Yunanistan ile GKRY'nin silahlanmaya devam ettiğini dile getiren Öztürkler, Rum tarafının Türk askerinin Ada'dan ayrılması talebine karşı çıktı.

Öztürkler, İsviçre'nin Cenevre şehrinde 17-19 Mart'ta düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantıyı değerlendirerek, KKTC ile Türkiye'nin uyum içinde yeni bir siyaset ortaya koyduğunu kaydetti.

Ada'da "iki halk ve iki devlet gerçeğinin" GKRY ve uluslararası toplum tarafından kabul edilmesi çağrısında bulunan Öztürkler, Annan Planı ve Crans Montana süreçlerinde Rum tarafının masadan kalktığını hatırlattı.

Öztürkler, elektrik ve suyun sağlanması gibi kritik meselelerde ortak hareket edilmesi mesajı vererek, Türkiye'den kabloyla Ada'ya elektrik sağlanmasının önemli bir adım olabileceğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Başkentte otobüsler, metro ve ANKARAY bayramda ücretsiz olacak
Aydın'da kirlilik nedeniyle sulama kanalındaki suyun rengi değişti
RTÜK'ten İBB'ye yönelik soruşturmalara ilişkin yayın ihlali yapan 4 kanala üst sınırdan ceza
Depremde 115 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi B Blok'a ilişkin 9 kamu görevlisine dava açıldı
Ramazan Bayramı'nda yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak

Benzer haberler

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den, Yunan askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganına tepki

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler'den, Yunan askerlerinin "Kıbrıs Yunandır" sloganına tepki

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet