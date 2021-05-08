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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Muhammet İkbal Arslan   | 08.05.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."

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