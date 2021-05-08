KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan, Mescid-i Aksa saldırısında yaralanan AA Orta Doğu Editörü Boyraz'a geçmiş olsun mesajı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerini iletti.
Lefkoşa
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:
"İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."
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İsrail'in Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaralanan Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz'a geçmiş olsun dileklerimi iletir, acil şifalar diliyorum.— Ersin Tatar (@ersinrtatar) May 7, 2021