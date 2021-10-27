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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Varlığımızı devlet temelinde sürdürme en temel hakkımızdır

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "60 yıla yakındır Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında yaşaması hem BM hem de uluslararası tahammüllere göre, Kosova örneğinde olduğu gibi artık bu bize kendi geleceğimizi tayin etme hakkını vermiştir." dedi.

Mehmet Akif Parlak   | 27.10.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Varlığımızı devlet temelinde sürdürme en temel hakkımızdır Fotoğraf: Mehmet Akif Parlak/AA

Gaziantep

Tatar, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Konferans Salonunda düzenlenen Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta iki halkın ve iki devletin olduğunu söyledi.

Kıbrıs adasında Türklerin ve Rumların bulunduğunu hatırlatan Tatar, iki milletin bundan sonra birlikte yaşamasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Herkesin Kıbrıs adasındaki haklarının farkında olduğunu belirten Tatar, "Dünya bize, 'Arayışınızdan, hakkınızdan, hukukunuzdan vazgeçin.' demiyor. Dedikleri şu, 'Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabilmesi için iki tarafın anlaşması lazım.' İki tarafın da anlaşması bu çerçevede pek mümkün gözükmüyor. Çünkü Rum tarafı bir avantaj elde etmiş ve bunu sonuna kadar kullanmaktadır." dedi.

"Bizim için önemli olan artık bu yaşananlardan sonra kendi devletimizi daha da güçlendirmektir" diyen Tatar, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin açık denizlere açılabilmesi ve Akdeniz'deki hakimiyetini koruyabilmesi için KKTC ile iş birliği içinde deniz yetki alanlarında, karasularda, mavi vatan ve göklerde birtakım hak ve çıkarları korumak adına KKTC ile iş birliği önemli ve değerlidir. Bizim varlığımız, bizim orada bir devlet olarak yaşamımızı sürdürmemiz bir gerçektir ve bunu kimse inkar edemez. Bu devletin sınırları vardır. Bu devletin halkı, demokrasisi ile yönetilen bir yönetim anlayışı vardır. Herhangi bir devlette olan kurumsal yapı KKTC'de vardır ve var olmaya devam edecektir. 60 yıla yakındır Kıbrıs Türk halkının kendi devleti çatısı altında yaşaması hem BM hem de uluslararası tahammüllere göre, Kosova örneğinde olduğu gibi artık bu bize kendi geleceğimizi tayin etme hakkını vermiştir. Biz artık ayrı bir halk olarak kendi kendimizi yönetme ve kendi geleceğimizi tayin etme hakkı...Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle varlığımızı devlet temelinde sürdürme en temel hakkımızdır."

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım da KKTC'nin hak ve menfaatlerinin uluslararası alanda hak ettiği yeri bulması için tek senaryonun iki millet ve iki devlet olduğunu ifade etti.

KKTC halkına her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirten Yıldırım, "Bu senaryonun gerçekleşmesi adına iş dünyası olarak uluslararası toplumda kamuoyu oluşturmak için çalışacağımızı, tüm yurtdışı temaslarımızda gündeme getireceğimizi, ticari diplomasi gücümüzü kullanacağımızı, üzerimize düşenleri yapacağımızı da bilmenizi isteriz." dedi.

Konuşmanın ardından Yıldırım, Tatar'a çeşitli hediyeler verdi.


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