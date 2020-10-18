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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ersin Tatar'ı tebrik etti
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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Önemli olan KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: "Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Önemli olan kutuplaşmak değil, birlik içinde KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek" dedi.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.10.2020
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Önemli olan KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek Fotoğraf: Ali İhsan Akça/AA

Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, seçimin resmi olmayan sonuçlarının açıklanması ile Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) Lefkoşa İlçe Merkezi önünde konuştu.

Konuşmasına halka teşekkür ederek başlayan Tatar, Kıbrıs Türk halkının sandığa yansıyan iradesiyle kendisini cumhurbaşkanı seçtiğini söyledi.

"Oy veren, vermeyen herkese teşekkürler. Bizim için önemli olan kutuplaşmak değil, birlik, beraberlik ve bütünlük içerisinde KKTC'yi daha güzel günlere taşıyabilmek, çoluk çocuğumuza, gençlerimize bu topraklarda güvenli bir gelecek sunabilmek için çalışmaktır." ifadelerini kullanan Tatar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla kamu maliyesinde yaşanan sıkıntılarda Türkiye'nin desteği dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Önemli olan KKTC'yi güzel günlere taşıyabilmek

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk'ü her şeyin en iyisini, en güzelini hak ediyor. Bugün tüm dünyaya güzel, anlamlı bir mesaj verildi. Onlara verdiğim her sözü tutacağım; herkesin Cumhurbaşkanı olmayı, birleştirici, uzlaşmacı bir anlayışla hareket etmeyi, halkımızın içinde, yanında olmayı sürdüreceğim.” diye konuştu.

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