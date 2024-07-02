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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiliz üslerindeki hareketlilik Kıbrıs'ı hedef haline getirebilir

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İngiltere'nin Kıbrıs'ta iki egemen üssü bulunduğunu ve bunların bölgede etkin rol oynadığını belirterek, İngiliz üslerindeki hareketliliğin Kıbrıs adasını hedef haline getirebileceğini söyledi.

Mehmet Kemal Firik  | 02.07.2024 - Güncelleme : 02.07.2024
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: İngiliz üslerindeki hareketlilik Kıbrıs'ı hedef haline getirebilir Fotoğraf: Ali Ruhluel - AA

Lefkoşa

İngiltere'de yaptığı temasların ardından ülkesine dönen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ercan Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Tatar, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) bazı politikaları ile İngiliz üslerden kalkan uçaklar nedeniyle Orta Doğu'dan Kıbrıs'ı hedef alan açıklamalar yapıldığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"İngiliz üslerindeki hareketlilik Kıbrıs'ı hedef haline getirebilir. İngiltere, Kıbrıs'tan çekilirken anlaşmalarla iki egemen üs aldı. Bu üsler 'egemen' statüde olduğu için kimse karışamıyor. Üslerden kalkan İngiliz uçaklarının bazı yerlerde karıştıkları meseleler o zaman Kıbrıs'ı hedef yapabilir."

İngiltere'deki temasları sırasında BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar ile de görüştüğünü aktaran Tatar, Cuellar'ın müzakere sürecinin yeniden başlatılması için yaptığı çalışmalarda ortaya bir sonuç çıkmadığını söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs müzakerelerinin Crans Montana’da kaldığı yerden devam etmesinin mümkün olmadığını belirterek, müzakereler için ön şartlarının Kıbrıs Türk halkının egemen eşit statüsünün kabulü olduğunu yineledi.

İngiltere'de yapılacak genel seçimlere de değinen Tatar, yeni seçilecek hükümetin Kıbrıs Türk halkının haklarını gözetmesi ve meseleye daha adil bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini vurguladı.

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