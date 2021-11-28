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Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Türkmenistan'da düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. zirvesinde Kıbrıs Türk halkı ve KKTC'ye desteğini tekrarlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Behlül Çetinkaya, Muhammet İkbal Arslan   | 28.11.2021
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ankara

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a zirvede yaptığı konuşmada Kıbrıs'ta ortaya konulan egemen eşit iki devletli çözüme yönelik ifadeleri için Kıbrıs Türk halkı adına teşekkürlerini iletti.

Tatar, "İlk kez Cenevre'de müzakere masasına koyduğumuz egemen eşit, iki ayrı devlete dayalı çözüm önerimiz gündemdeki yerini korurken, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. Zirvesi'nde yaptığı konuşmada 'Tüm dost ve kardeş ülkelerin KKTC'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmeleri' çağrısında bulunması gücümüze güç katmıştır." ifadelerini kullandı.

Tatar, Erdoğan'ın Kıbrıs meselesinde çözüm için Kıbrıs Türk halkının eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesine yaptığı vurguya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan 22 Eylül 2021 tarihinde BM 76. Genel Kurul görüşmelerinde ve 12 Kasım 2021 tarihinde Türk Konseyi Devlet Başkanları 8. Zirvesi'nde de yaptığı konuşma ve çağrılarda Kıbrıs Türk halkının sesi olurken, Anavatan Türkiye'nin her zaman Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olduğunu belirtmişti. Her zaman ve her koşulda Kıbrıs Türk halkı ile KKTC'nin yanında olan, yardım elini uzatan ve desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şahsım ve halkım adına en içten ve en samimi duygularımla teşekkür ederim. Kıbrıs Türk halkı her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte yürümeye devam edecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aşkabat'ta düzenlenen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Kıbrıs ile ilgili, "Kıbrıs meselesinde, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, çözümün anahtarıdır. Tüm dost ve kardeş ülkelerin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin çözüm vizyonunu ön yargısız bir şekilde değerlendirmesini istiyorum. Teşkilatımızın gözlemci üyesi olan Kıbrıs Türklerinin maruz kaldığı tecridin hafifletilmesine yönelik spor, kültür, eğitim, turizm gibi alanlarda ilişkilerin geliştirilmesini teşvik ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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