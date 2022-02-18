Dolar
13.63
Euro
15.47
Altın
1,896.85
ETH/USDT
2,902.90
BTC/USDT
40,355.00
BIST 100
2,013.65
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak

KKTC'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, çalışmaların bugün sonuçlanacağını, pazartesi günü ise yeni Bakanlar Kurulu listesini Cumhurbaşkanına sunmayı planladıklarını söyledi.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.02.2022
KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak

Lefkoşa

Türk Ajansı Kıbrısın (TAK) haberine göre, Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarında sona gelindiğini, büyük ihtimalle bugün koalisyon hükümetinin belli olacağını söyledi.

Sucuoğlu, "UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP)" veya "UBP-Halkın Partisi (HP)" koalisyonları ihtimallerinin sorulması üzerine, gerekli değerlendirmelerin ve görüşmelerin sürdüğünü hatırlattı.

Çalışmaların bugün sonuçlanacağını söyleyen Sucuoğlu, yarın UBP Merkez Yürütme Kurulu ile Parti Meclisinin bilgilendirileceğini kaydetti.

Sucuoğlu, 21 Şubat Pazartesi günü de yeni Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı'na sunularak Cumhuriyet Meclisinin bilgilendirilmesinin planlandığını ifade etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 8 Şubat'ta, Sucuoğlu'nu hükümeti kurmakla görevlendirmişti.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.

Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19, akıl sağlığının bozulma riskini yüzde 60 artırabiliyor
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları başladı
DSÖ, Afrika'da mRNA teknolojili aşı üretim merkezleri kurulacağını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan 65 yaş üstüne Kovid-19 uyarısı
Karlı yolları aşan sağlıkçılar yaylada Kovid-19 aşısı yapıyor

Benzer haberler

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Hükümet kurma çalışmaları bugün sonuçlanacak

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, 21 Şubat'a kadar hükümeti kuramazsa görevi iade edecek

KKTC Başbakanı Sucuoğlu: Şu anda görünen UBP-DP-YDP koalisyonunun kurulmasıdır

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, hükümet kurma çalışmalarına devam etti
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarını sürdürüyor
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarına başladı

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, yeni hükümet kurma çalışmalarına başladı