Euro
10.07
Dolar
8.46
BIST 100
1,391.64
Altın
1,828.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Türkiye'deki yangınlar nedeniyle "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Muhammet İkbal Arslan   | 30.07.2021
KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı

Lefkoşa

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Saner, Türkiye'deki yangınlar için KKTC olarak üzerlerine düşen herhangi bir görev varsa yerine getirmeye hazır olduklarını belirtti.

Saner, "Ana vatan Türkiye'de olan her olay bizi derinden etkilemektedir. Türkiye'de kötü bir olay oldu mu bizler burada onu en az 2 kat daha fazla hissediyoruz. İyi bir olaya da hep birlikte seviniyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugün itibarıyla Türkiye'deki 7 ilde birçok yangın meydana geldiğini hatırlatan Saner, yangınların sebebinin araştırıldığını ve Türkiye'deki tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Saner, Türkiye'deki yetkililerin yangınların kontrol altına alınması için büyük bir çalışma başlattığının da altını çizdi.

Önemli olanın yangınların olmaması için bilinçli şekilde çalışmak olduğunu vurgulayan Saner, yangın çıktıktan sonra telafisinin kolay olmadığını kaydetti.

Başbakan Saner, hükümet olarak bugünden itibaren ikinci bir açıklamaya kadar piknik alanlarını kapattıklarına değinerek yangınların önüne geçmek için herkesin, özellikle yaz aylarında, bilinçli davranarak çok dikkatli olması gerektiğine işaret etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Manavgat’ta meydana gelen yangınla ilgili mesaj yayımlayarak, çıkan yangını endişe ve üzüntüyle izlediklerini, en erken zamanda söndürülmesini ve can kaybının yaşanmamasını temenni ettiklerini ifade etmişti.

Tatar, hasar gören bölgelerde yaşayanlara geçmiş olsun, yaralılara acil şifalar dilemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Oyuncu Şerif Sezer'den Kovid-19'a karşı aşılanma çağrısı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
ABD Başkanı Biden'dan yeni aşılananlar için 100 dolarlık teşvik çağrısı
Sağlık Bakanlığının Kovid-19 aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

THK: 20 hava aracı ülkemizin her bölgesindeki yangınlara müdahalede bulunuyor

Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

21 ilde çıkan 63 yangının 42'si kontrol altına alındı

KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı

KKTC Başbakanı Saner'den Türkiye'deki yangınlara ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı
Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Milas'ta çıkan orman yangını kontrol altına alındı
THY, yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı

THY, yangın bölgeleri için uçuşu olan yolculara ücretsiz değişiklik ve iade hakkı tanıdı