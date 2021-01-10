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Dünya

KKTC Başbakanı Saner'den BM'ye 'Anastasiadis'i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirme' çağrısı

KKTC Başbakanı Saner, BMye GKRY lideri Nikos Anastasiadis'i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmesi çağrısında bulundu.

Muhammet İkbal Arslan   | 10.01.2021
KKTC Başbakanı Saner'den BM'ye 'Anastasiadis'i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirme' çağrısı

Lefkoşa

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, yaptığı yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un yarın başlayacak Kıbrıs'taki yeni temasları öncesinde yazılı açıklama yaptı.

Egemen, eşit iki ayrı halk ve iki ayrı devlet olgusunun Kıbrıs'ta devam eden bir gerçek olduğunu belirten Saner, "BM'nin yapması gereken bu gerçekten hareketle çözüme katkı sağlamayan tutumundan vazgeçerek, egemen eşit 2 devlet arasında bir anlaşma ve iş birliği sağlanmasına yeni yaklaşımlarla katkı koymaktır." ifadesini kullandı.

Kıbrıs'ta 1968'ten bu yana yüzlerce müzakere yapıldığını ve pek çok fikir veya belge ortaya konulduğunu hatırlatan Saner, Rum tarafının Ada'yı Yunan hegemonyası altına sokma hayali yüzünden bir sonuca ulaşılamadığının altını çizdi.

Saner, şunları kaydetti:

"Rum tarafının 'ben federasyon istiyorum' derken, hedeflerinin Kıbrıs Türk halkını belirli bir otonomi sağlanan azınlık durumuna indirgemek, Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkarmak ve Enosis yolunu açık tutmak olduğunu 2017'de Crans Montana'da bir kez daha net şekilde belli etmiş ve dönemin Cumhurbaşkanı Sayın Mustafa Akıncı, bu anlayıştaki Rumlarla federal çözüm anlaşması yapılmasının mümkün olamadığını açıklamak durumunda kalmıştı."

"Dileriz, BM daha gerçekçi olur"

O günden bu yana gerek Akıncı döneminde gerekse sonrasında yapılan temasların Rum zihniyetinde en küçük bir değişikliğin olmadığını gösterdiğine işaret eden Saner, şu değerlendirmelerde bulundu:

"BM örgütünün bu noktada yapması gereken, Anastasiadis'i iki devletli çözüm konusunda cesaretlendirmek, hakim Rum zihniyetinin değişmesine ciddi katkı sağlamaktır. Dileriz, BM, bu yeni çabasında geçmişin deneyimi ile daha gerçekçi olur ve Kıbrıs meselesinin bir anlaşmayla sonuçlanmasına katkı sağlar."

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